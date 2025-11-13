Lotus-Kuchen aus der Kastenform: leckerer geht es kaum

Bist du auch so ein großer Fan von Lotus-Keksen? Das knusprige Karamellgebäck stammt ursprünglich aus Belgien und wurde zuerst 1932 von der Marke Lotus eingeführt. Sie sind längst weltweit beliebt und werden in Cafés häufig zum Kaffee oder Tee gereicht. Wir backen aus den knusprigen Keksen heute einen leckeren Lotus-Kuchen aus der Kastenform. Machst du mit?

Lotus-Kuchen mit süßem Karamellgeschmack

Der Geschmack der Biscoff-Kekse erinnert ein wenig an Spekulatius, ist aber deutlich milder und karamelliger. Der Lotus-Kuchen greift diesen Geschmack perfekt auf und verwandelt ihn in ein saftiges Gebäck, das sowohl einfach zuzubereiten als auch außergewöhnlich lecker ist.

Neben den Keksen benötigst du für den Kuchen noch klassische Zutaten wie Butter, Zucker, Eier, Mehl, Backpulver und Milch. Außerdem kommt noch Karamellkeks-Aufstrich mit hinein. Er macht den Kuchen so richtig saftig. Verfeinert wird der Lotus-Kuchen dann noch mit einer Buttercreme mit Karamellgeschmack sowie zerbröselten Keksen und etwas Karamellkeks-Aufstrich.

Der Lotus-Kuchen aus der Kastenform bringt den Geschmack der beliebten Kekse auf eine neue Ebene und ist ein tolles Rezept für alle, die den unverwechselbaren Karamellgeschmack lieben. Er ist perfekt für gemeinsame Kaffeepausen oder Familienfeiern. Auch für spontanen Besuch eignet er sich gut, denn in kann einer Stunde hast du einen leckeren Kuchen auf dem Tisch stehen.

Bei Leckerschmecker findest du auch das Rezept für einen Lotus Cheesecake ohne Backen. Und auch den Nusskuchen mit Karamell und den einfachen Karamellkuchen solltest du unbedingt nachbacken.