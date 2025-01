Lotus-Tassenkuchen aus der Mikrowelle: fertig in 10 Minuten

Mische das Mehl mit dem Backpulver in einer großen Tasse.

Mische das Mehl mit dem Backpulver in einer großen Tasse.

Erhitze die Lotus-Creme kurz in der Mikrowelle, damit sie flüssiger wird, und gib sie mit den flüssigen Zutaten in die Tasse. Verrühre alles gut.

Erhitze die Lotus-Creme kurz in der Mikrowelle, damit sie flüssiger wird, und gib sie mit den flüssigen Zutaten in die Tasse. Verrühre alles gut.