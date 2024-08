Misch dir den perfekten Sommerdrink: Lynchburg Lemonade

Ich weiß noch, dass es früher in unserer Lieblingskneipe immer Lynchburg Lemonade gab. Sie wurde in speziellen Gläsern serviert und schmeckte einfach himmlisch. Letzens habe das Rezept wiederentdeckt und trinke die Whiskey-Limonade seitdem mindestens einmal im Monat.

In nur 5 Minuten fertig: Lynchburg Lemonade

Die Lynchburg Lemonade hat ihren Ursprung in Lynchburg, Tennessee, und ist eine Hommage an die berühmte Whiskey-Marke Jack Daniel’s, die dort ansässig ist. Der Drink kombiniert die herzhaften Aromen von Whiskey mit der Spritzigkeit von Zitronenlimonade, was ihn besonders im Sommer zu einer beliebten Erfrischung macht.

Mit wenigen Zutaten zauberst du dir ein leckeres Getränk für Sommerpartys, Grillabende oder einfach für einen entspannten Abend auf der Terrasse. Dieser Drink bringt nicht nur Erfrischung, sondern auch eine Portion Spaß und ist einfach zuzubereiten.

Für die Whiskey-Limonade benötigst du natürlich Whisky sowie Zitronenlimo, Orangenlikör und ein paar Zitronen- und Limettenstücke. Eiswürfel dürfen natürlich auch auf keinen Fall fehlen.

Ob am Pool, beim Picknick oder einfach auf dem Balkon – Lynchburg Lemonade sorgt für gute Laune. Außerdem ist sie einfach zuzubereiten, sodass du mehr Zeit mit deinen Freunden verbringen kannst und weniger Zeit in der Küche vergeudest.

