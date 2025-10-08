Mit dieser Nuss bekommt dein Kaffee ein royales Upgrade

Ohne Kaffee, ohne mich! Wenn ich am Morgen nicht mindestens zwei heiße Tassen des schwarzen Goldes trinken kann, dann wird der Tag für mich zur Qual. Eigentlich sehe ich mich als Kaffeepurist und trinke das Gebräu am liebsten schwarz. Hin und wieder darf er aber gerne auch mit einem Twist zubereitet werden, so wie dieser Macadamia-Latte.

Macadamia-Latte: königlicher Kaffeegenuss

Bisher war die Pistazie, nicht zuletzt durch den Dubai-Schokoladen-Hype, zweifellos der Star unter den Nüssen. Ob als Eis, Creme im Croissant oder in Kuchenform. Alle wollten einen Teil der aromatischen, grünen Nuss. Doch ihre edle Konkurrentin hat sich im Schatten dieses Trends bloß ein wenig ausgeruht, um jetzt im neuen Licht zu strahlen: die Macadamia.

Vielleicht hast du auch schon gehört, dass sie als „Königin der Nüsse“ bezeichnet wird. Das hat gleich mehrere Gründe. Natürlich hat sie ein zartes, fast buttriges Aroma und eine samtig-weiche Textur, doch für den Titel der „Königin“ braucht es etwas mehr als einfach nur guten Geschmack.

Die Nuss stammt ursprünglich aus Australien und lässt sich nicht einfach so überall anbauen. Die Bäume sind höchst empfindlich und besitzen komplexe Ansprüche an ihre Umgebung, um erfolgreich wachsen, geschweige denn Früchte tragen zu können. Die Nuss selbst wächst am Baum in einer harten Schale – die mit einem handelsüblichen Nussknacker nicht geöffnet werden können.

Die Macadamia ist offensichtlich eine Nuss mit Ansprüchen. Daher kommt auch ihr vergleichsweise hoher Preis. Nichtsdestotrotz lohnt es sich, sie beim nächsten Einkauf mitzunehmen. Ihr süßlich-buttriges Aroma macht sich nämlich herrlich in Rezepten wie diesem Macadamia-Latte. Gönne dir etwas Gutes und genieße dieses köstliche Upgrade für deinen Nachmittagskaffee.

Macadamia-Latte Dominique Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten Für das Macadamiamus: 100 g ungesalzene Macadamianüsse

1/2 TL neutrales Pflanzenöl

1 Prise Salz Für den Latte: 2 doppelte Espressi je ca. 60ml

400 ml Milch oder Pflanzenmilch

3 TL Ahornsirup

1/4 Vanilleextrakt z.B. online hier 🛒 verfügbar

1 Prise feines Meersalz z.B. online hier 🛒 verfügbar Zubereitung Stelle zuerst das Macadamiamus her. Röste dafür Macadamianüsse in einer Pfanne ohne Öl bei mittlerer Hitze für 3-4 Minuten an, bis sie goldgelb gebräunt sind und beginnen zu duften. Gib sie anschließend in einen leistungsstarken Mixer und püriere sie fein. Gib Öl und Salz dazu und mixe es weiter, bis ein cremiges, streichfähiges Mus entsteht. Koche zwei doppelte Espressi auf. Erhitze die Milch in einem kleinen Topf, ohne sie zum Kochen zu bringen. Rühre 2 TL des Macadamiamus, Ahornsirup, Vanilleextrakt und eine Prise Salz in die Milch, biss sich alles gut verbunden hat. Schäume es nach Belieben mit einem Milchschäumer cremig auf. Gieße je einen Espresso in eine Tasse und gib die warme Macadamia-Milchmischung vorsichtig darüber.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.