Macaire Kartoffeln: rustikale Beilage

Schäle und hacke die Zwiebel in kleine Würfel. Schneide den Bacon ebenfalls in Würfel. Brate Zwiebel und Bacon in einer Pfanne an und lass sie danach gut abkühlen. Wasche und hacke die Petersilie. Vermenge diese mit dem Bacon und der Zwiebeln. Gib die Mischung zum Kartoffelteig und verknete alles gut miteinander.