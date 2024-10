Mandel-Fans aufgepasst: Wir backen Mailänder Torte

Du liebst Mandeln und Kuchen? Hervorragend, dann ist diese Mailänder Torte genau das Richtige für dich. Sie überzeugt durch saftig-süße Mandelmasse und eine aufregende Optik. Raffiniert, aber jede Sekunde der Zubereitungszeit wert! Hier ist das Rezept.

Rezept für Mailänder Torte

Rezepte mit fragwürdigen Namen gibt es einige. Diese variieren von weniger schmackhaft klingenden – wie Nonnenfürzle – bis hin zu solchen, die nichts mit den eigentlichen Zutaten des Rezepts zu tun haben – wie Halve Hahn. Mailänder Torte reiht sich in diese Aufzählung ein, aber aus einem anderen Grund: Diese Makronentorte hat ihren Ursprung nicht in Mailand, so ganz genau weiß niemand, warum sie den Namen der Stadt trägt.

Aber fangen wir vorne an: Mailänder Torte ist eine Makronentorte. Makronenmasse ist keineswegs – wie ich lange dachte – der Name für die Grundmasse von ausschließlich Kokosmakronen. Vielmehr bezeichnet sie eine eher allgemeine Grundmasse aus Zucker, Eiklar du zerkleinerten Mandeln, Nüssen oder Ölsaaten. Im Fall der Kokosmakronen also mit Kokosnuss. Im Fall der Mailänder Torte mit Mandeln.

Du stellst also eine Makronenmasse her. Zudem brauchst du einen Tortenboden, den du mit Mandeln und Zitronenschale aromatisierst. Weitere Zutaten sind nun Konfitüre oder auch eingelegte Früchte und gehobelte Mandeln. Backe zunächst den Tortenboden, lass ihn über Nacht auskühlen und schneide ihn in mehrere gleich dicke Scheiben. Diese bestreichst du mit der Makronenmasse und schichtest sie aufeinander. Den Deckel dekorierst du mit mehr Makronenmasse sowie Konfitüre oder Früchten. Nun fehlen nur noch gehobelte Mandeln, die den Kuchenrand umhüllen und fertig ist die Mailänder Torte.

Dieser reichhaltige, aber nicht zu schwere Kuchen wird dich und deine Gäste begeistern. Egal, ob zum Nachmittagskaffee oder als Dessert nach einem Mehrgangmenü, Mailänder Torte macht immer eine gute Figur. Also schlag zu!

Ein weiterer Klassiker der Mandelkuchen ist die Torta Caprese, die ganz ohne Mehl auskommt, dafür herrlich schokoladig schmeckt. Orangen-Mandelkuchen ist wunderbar saftig und verwendet die gesamte Frucht. Und Mallorquinischer Mandelkuchen hat eine besonders fluffige Textur.