Spätherbstlicher Maiskuchen: süß, goldgelb und unwiderstehlich

Hast du schon mal Maiskuchen probiert? Dieser goldgelbe Genuss ist nicht nur herrlich saftig und aromatisch, sondern auch ein echter Klassiker, der in vielen Kulturen auf verschiedene Weise zubereitet wird. Ob in Südamerika, Portugal oder auch in Italien – überall wird Mais als Basis für Süßspeisen genutzt, und der Maiskuchen erfreut sich dabei großer Beliebtheit. Besonders hervorzuheben ist dabei die Verwendung von Maisgrieß, der dem Kuchen seine besondere Textur und Farbe verleiht.

Maiskuchen: glutenfrei und saftig

Aus Maisgrieß wird auch die berühmte Polenta zubereitet, ein italienisches Gericht, das inzwischen in vielen anderen Ländern beliebt ist. Auch hierzulande kennen wir Maisgrieß, das grobkörnige, hellgelbe Mehl aus gemahlenem Mais. Doch man kann damit nicht nur Polenta zubereiten – nein, auch backen kannst du damit! Es gibt unserem Maiskuchen ein tolles Aroma und eine wunderbare Saftigkeit.

Maisgrieß ist im Gegensatz zu Weizenmehl glutenfrei, was ihn zu einer idealen Alternative für Menschen mit Glutenunverträglichkeit macht.

Die Zubereitung startet mit dem Mischen der trockenen Zutaten: Vermenge Maisgrieß, Backpulver und eine Prise Salz in einer Schüssel. In einer zweiten Schüssel schlägst du Eier und Zucker auf, bis sie schön schaumig sind. Dazu kommen dann Milch, etwas Öl und Vanilleextrakt. Das verleiht dem Kuchen eine leichte Süße und ein wunderbares Aroma. Nun fügst du die Mehl-Mais-Mischung hinzu und rührst alles zu einem glatten Teig. Fülle ihn in eine Form und ab in den Ofen damit!

Bei einer Tasse Kaffee schmeckt der Maiskuchen ausgezeichnet. Er ist nicht nur eine tolle Abwechslung zu den klassischen Kuchenrezepten, sondern auch ein echter Hingucker dank seiner goldgelben Farbe. Ob als Nachtisch, zum Frühstück oder als Snack zwischendurch – dieser Kuchen macht einfach immer eine gute Figur. Und das Beste? Er bleibt auch nach ein paar Tagen schön saftig, falls überhaupt etwas übrigbleibt!

Wenn du Lust bekommen hast auf eine klassische Polenta mit Tomaten, solltest du unser Rezept probieren. Und wie wäre es mit einem amerikanischen Klassiker? Das süße Maisbrot ist in den USA zu Recht heiß begehrt. Ein typisches Streetfood in Mexiko ist Elote, Maiskolben mit einer leckeren Salsa.