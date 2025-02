Goldgelber Genuss: Die beste Maissuppe zum Nachkochen

Du hast Lust auf eine cremige Suppe, aber wenig Zeit? Dann ist dieses Rezept für eine sahnige Maissuppe dein neuer Favorit! Mit nur wenigen Zutaten zauberst du im Handumdrehen eine goldgelbe, samtige Suppe. Perfekt für stressige Tage, an denen du trotzdem nicht auf Genuss verzichten willst. Ein bisschen gebratener Speck obendrauf – und fertig ist das perfekte Wohlfühlgericht!

In unter 30 Minuten fertig: Rezept für Maissuppe

Wie meistens geht es erst mal ans Schnippeln: Schäle Zwiebel und Knoblauch und würfele beides fein. Danach sind die Kartoffeln dran. Schäle auch sie und schneide sie in kleine Würfel. Als nächstes erhitzt du in einem großen Topf Butter und brätst darin den Speck knusprig an. Nimm ihn danach heraus und stelle ihn für später beiseite. Danach dünstest du im Speck-Bratfett das Gemüse an, bevor du mit Gemüsebrühe ablöschst, alles aufkochen und im Anschluss für zehn Minuten köcheln lässt.

In der Zwischenzeit kannst du die Petersilie waschen und fein hacken sowie den Mais in ein Sieb gießen und abtropfen lassen. Den Mais gibst du dann gemeinsam mit der Sahne zur Suppe. Erhitze die Maissuppe noch einmal und püriere sie etwas mit einem Pürierstab. So erhält sie zusätzliche Cremigkeit und der Maisgeschmack kommt noch besser zur Geltung.

Schmecke anschließend mit ein wenig Salz und Pfeffer ab. Fülle die fertige Maissuppe in Schüsseln und garniere sie mit etwas vom gebratenen Speck und der frischen Petersilie. Guten Appetit!

