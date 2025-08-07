Mallorquinisches Tomatenbrot Manacor: weckt Urlaubsgefühle

Mallorca ist eines der beliebtesten Urlaubsziele der Deutschen. Das liegt zum einen an dem fast ganzjährig warmen, sonnigen Wetter mit über 300 Sonnentagen pro Jahr, zum anderen an der vielfältigen Landschaft mit wunderschönen Stränden, malerischen Dörfern, Olivenhainen und Mandelbäumen. Die Insel blickt außerdem auf eine reiche Geschichte und charakteristische Landesküche zurück. Ein Highlight dieser ist das Manacor-Brot, ein würziges Brot mit Tomaten, das wir heute gemeinsam backen.

Rezept für Manacor: So machst du das mallorquinische Tomatenbrot

Manacor, die zweitgrößten Stadt der Insel, ist bekannt für ihre Kunsthandwerksproduktion und als Geburtsort von Rafael Nadal. Aber auch für ihr leckeres Brot mit Tomaten. Einheimische backen das aromatische Brot dort besonders gerne zum Frühstück oder als Abendessen. Dank unseres Rezepts holst du dir die authentische Küche Mallorcas direkt auf den Teller.

Neben Mehl, Hefe, Wasser und Salz benötigst du für das Manacor-Brot auch noch Hartweizengrieß, getrocknete Tomaten, Paprikapulver, Olivenöl, stückige Tomaten sowie Kapern. Der Clou liegt im ‚Belag‘ des Brots. Dafür mischst du gehobelte Mandeln mit Mehl und wälzt die Teiglinge vor dem Backen darin. Zum Schluss drückst du noch vorsichtig einige Cherrytomaten in die Teiglinge.

Dieses unglaublich saftige, aromatische Brot mit Tomaten bringt dir ein Stück mallorquinische Lebensfreude direkt in deine Küche. Schon beim Backen verbreitet sich sein herrlicher Duft in deiner Küche und weckt Erinnerungen an sonnige Urlaubstage auf der Baleareninsel.

Das würzige Tomatenbrot schmeckt nicht nur fantastisch zum Frühstück mit einem Glas frisch gepressten Orangensaft, sondern auch als Beilage zu mediterranen Gerichten oder einfach zwischendurch. Probiere es aus und lass dich von diesem kleinen kulinarischen Urlaubsgefühl überraschen – deine Familie und Freunde werden begeistert sein!

Du hast Lust auf weitere mallorquinische Köstlichkeiten bekommen? Dann probiere unbedingt das klassische Pa amb oli. Für alle Naschkatzen empfehlen wir die süße Ensaimada de Mallorca, das spiralförmige Hefeteiggebäck, das perfekt zum Kaffee passt. Und als krönenden Abschluss solltest du den traditionellen mallorquinischen Mandelkuchen backen.

Manacor-Tomatenbrot Anke keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Zubereitungszeit 40 Minuten Min. Ruhezeit 1 Stunde Std. Gesamtzeit 2 Stunden Std. Portionen 2 Laibe Kochutensilien (23 cm lang, online z.B. hier 🛒 2 Brotbackformen Zutaten 1x 2x 3x 300 g Weizenmehl Type 550

120 g Hartweizengrieß

8 g Meersalz

1/2 TL Paprikapulver geräuchert

1/2 TL Paprikapulver edelsüß

7 g frische Hefe

25 g getrocknete Tomaten in Öl

100 ml kaltes Wasser

25 ml Olivenöl

130 g stückige Tomaten

35 g Kapern

100 g Butter

100 g gehobelte Mandeln

100 g Mehl

Cherrytomaten Zubereitung Gib alle Zutaten bis auf Kapern, Butter, Mandeln, 100 g Mehl und Cherrytomaten in eine Schüssel und verrühre sie 15 Minuten miteinander.

Rühre dann die Kapern unter und lasse den Teig 30 Minuten ruhen.

Teile den Teig danach in 2 gleich große Stücke und forme diese zu rechteckigen Broten.

Schmilz die Butter und bestreiche die Laibe damit.

Mische die gehobelten Mandeln mit 100 g Mehl und wälze die Brote darin.

Lege zwei Backformen mit Backpapier aus und setze die Teiglinge hinein. Lasse sie weitere 30 Minuten ruhen.

Befülle eine ofenfeste Form mit Wasser und stellen sie auf den Boden des Backofens. Heize ihn dann auf 230 °C Ober-/Unterhitze vor.

Gib einige Cherrytomaten auf die Teige und drücke sie leicht ein.

Backe die Brote rund 10 Minuten und öffne dann die Ofentür kurz, damit der Wasserdampf entweichen kann.

Reduziere anschließend die Temperatur auf 220 °C und backe die Brote weitere 30 Minuten.

