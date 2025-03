Manakish: herrliche Fladenbrote mit köstlicher Gewürzmischung

Vermenge Mehl und Salz in einer Schüssel. Drücke eine Vertiefung in die Mitte und gieße Olivenöl und das Hefewasser darein. Füge nach und nach Mehl vom Rand hinzu und knete die Mischung für 10 Minuten durch, bis es zu einem elastischen Teig geworden ist. Forme ihn zu einer Kugel, decke ihn ab und lass ihn bei Zimmertemperatur für eine Stunde gehen.

Vermenge Mehl und Salz in einer Schüssel. Drücke eine Vertiefung in die Mitte und gieße Olivenöl und das Hefewasser darein. Füge nach und nach Mehl vom Rand hinzu und knete die Mischung für 10 Minuten durch, bis es zu einem elastischen Teig geworden ist. Forme ihn zu einer Kugel, decke ihn ab und lass ihn bei Zimmertemperatur für eine Stunde gehen.

Bereite derweil das Za'atar zu. Zermahle Thymian, Majoran, Oregano, Meersalz und Sumach in einem Mörser fein. Röste die Sesamkörner in einer Pfanne an, bis sie goldbraun sind und mische sie dann zu den anderen Gewürzen. Gib 6 EL Olivenöl hinzu und stelle es zur Seite.

Bereite derweil das Za'atar zu. Zermahle Thymian, Majoran, Oregano, Meersalz und Sumach in einem Mörser fein. Röste die Sesamkörner in einer Pfanne an, bis sie goldbraun sind und mische sie dann zu den anderen Gewürzen. Gib 6 EL Olivenöl hinzu und stelle es zur Seite.