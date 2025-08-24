Mache das, wenn dein Kaffee ein Upgrade braucht

Iced Americano ist schon lange kein Geheimtipp mehr. Die kalte Kaffeespezialität aus Espresso, Wasser und Eis schmeckt nicht nur an heißen Sommertagen, sondern erfrischt zu jeder Wetterlage. Doch hast du schon mal probiert, dem Trendgetränk noch eine weitere Note zu verpassen? Vorhang auf für den Mandarinen-Americano! Der wird schnell zu deinem neuen Lieblingsgetränk werden.

Mandarinen-Americano: Für alle, die es fruchtig mögen

Was Kaffee angeht, bin ich relativ einfach gestrickt: Ich mag ihn am liebsten schwarz, stark und an heißen Tagen auf Eis. Iced Americano war daher eine Entdeckung, die mich sehr glücklich gemacht hat. Doch neulich war ich in einer Bäckerei, die auch ihre eigenen Kaffeespezialitäten serviert. Auf der Karte wurde mit einem Mandarinen-Americano geworben. Entgegen allen Gewohnheiten war ich interessiert und bestellte ihn kurzerhand.

Das Getränk, das kurz darauf unseren Tisch erreichte, sah schon spannend aus: satt-dunkler Kaffee auf Eis, serviert auf einem orangefarbenen Püree unten im Glas. Ich rührte vorsichtig um und nahm einen Schluck und was soll ich sagen – die Geschmackskombi haute mich regelrecht um. Der Kaffee schmeckte fruchtig, ohne sauer zu sein, auf spannende Art anders bitter als regulärer Kaffee und vor allem: nicht zu süß.

Zu Hause macht ich mich also direkt daran, das Geschmackserlebnis zu rekonstruieren. Nach einigen Versuchen war mir klar: Wie bei so vielen Rezepten mit wenigen Zutaten kam es auf die Qualität ebendieser an. Beim Kaffee bietet sich einer an, der säurearm, aber fruchtig ist. Dieser sollte am besten als Espresso zubereitet werden, nicht als Filterkaffee oder Café Crema. Das Mandarinenpüree lässt sich nicht aus Dosenmandarinen zubereiten, idealerweise sollte dafür eine Marmelade zum Einsatz kommen, die wie eine englische Orangenmarmelade zubereitet ist, aber mit Mandarinen. Bedeutet: viel Schale für sanfte Bitterstoffe und ein perfekt ausgewogenes Verhältnis von Zucker.

Hast du diese beiden Dinge erfüllt, ist die Zubereitung ganz leicht: Gib etwa einen Esslöffel Marmelade in ein hohes Glas, fülle es mit Eiswürfeln und gieße dann einen Espresso darauf. Fülle mit Wasser auf und rühre vorsichtig um. Fertig ist dein Mandarinen-Americano. Möchtest du gleich noch einen?

Mandarinen-Americano Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 5 Minuten Min. Gesamtzeit 5 Minuten Min. Portionen 1 Glas Zutaten 1x 2x 3x 1 EL Mandarinenmarmelade etwa diese hier mit hohem Fruchtgehalt 🛒

Eiswürfel

1 doppelter Espresso ca. 60 ml

160 ml kaltes Wasser

1 Zweig Minze zur Deko, optional Zubereitung Gib 1 EL Mandarinenmarmelade in ein hohes Glas und fülle dieses mit Eiswürfeln.

Gieße den Espresso hinein und fülle mit dem Wasser auf.

Rühre vorsichtig um und garniere den Kaffee mit einem Zweig Minze.

