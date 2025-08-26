Dieser leckere Mandarinen-Lassi ist Sonne im Glas

Der Sommer ist aktuell durchwachsen. An grauen Tagen kann es besonders hilfreich sein, schon beim Frühstück für gute Laune zu sorgen. Der leuchtend orangefarbene Mandarinen-Lassi ist dafür perfekt geeignet. Mit seinem fruchtigen Aroma, der zarten Kokosnote und seiner fröhlichen Farbe versetzt er dich sofort an einen sonnigen Strand im Sommer.

Mandarinen-Lassi mit Ingwer und Kokosmilch: 10-Minuten-Rezept

Ein Lassi ist ein erfrischendes Joghurtgetränk aus Joghurt und Wasser oder Milch, das aus Indien kommt. Die wohl bekannteste Variante ist der Mango-Lassi, den es bei uns auch oft in indischen und asiatischen Restaurants auf der Karte gibt. Der cremige Drink ist der ideale Begleiter zur indischen Küche, denn er gleicht scharfe Currys und andere würzige Gerichte hervorragend aus. Aber er ist auch eine köstliche Erfrischung an heißen Tagen.

Für den Mandarinen-Lassi kommen natürlich, wie der Name schon verrät, Mandarinen ins Glas. Weitere Zutaten sind Kokosnussmilch, Ingwer, frisch gepresster Zitronensaft, Honig oder ein anderes Süßungsmittel der Wahl, Kurkuma und Pfeffer.

Die Zutaten kommen alle zusammen in einen Mixer und werden so lange auf hoher Stufe gemixt, bis der Lassi schön cremig ist. Hast du keinen Standmixer oder Smoothie-Maker zu Hause, kannst du auch alles in ein hohes Rührgefäß füllen und mit einem Pürierstab mixen.

Fülle den Mandarinen-Lassi danach in Gläser und schlürfe ihn genüsslich zum Frühstück oder als Erfrischung an wärmeren Tagen. In der Leckerschmecker-Redaktion sind wir bereits alle große Fans des leckeren Drinks. Vielleicht gehörst du ja auch bald dazu.

Lassis sind wunderbar vielseitig und können süß oder salzig zubereitet werden. Neben den Klassikern Mango-Lassi und Mandarinen-Lassi findest du bei Leckerschmecker noch weitere Rezepte, zum Beispiel für Johannisbeer-Lassi. Bald ist es auch wieder Zeit für einen Kürbis-Lassi. Mmh, wie köstlich!

Mandarinen-Lassi Anke keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 10 Minuten Min. Gesamtzeit 10 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 8 Mandarinen

1/2 Zitrone

1 Stück Ingwer ca. 1 cm

200 ml Kokosnussmilch

4 TL Honig oder anderes Süßungsmittel

0,5 TL Kurkuma

Pfeffer frisch gemahlen Zubereitung Schäle die Mandarinen und presse sie aus. Presse ebenso die halbe Zitrone aus. Gieße beide Säfte in einen Mixer.

Schäle den Ingwer und reibe ihn 🛒 . Gib ihn zusammen mit den restlichen Zutaten in den Mixer.

Mixe alles auf hoher Stufe cremig.

Fülle den Mandarinen-Lassi in Gläser und genieße ihn sofort.

