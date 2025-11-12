Mandarine, Lillet und Zimt: köstlicher Wintermoment im Glas

Nur weil die Tage kälter und kürzer werden, heißt das nicht, dass wir auf leckere Kaltgetränke verzichten müssen. Im Gegenteil: Wenn die dunklen Abende länger werden, bleibt reichlich Zeit, neue Drink-Kreationen zu Hause zu testen. Wie wäre es, passend zum Herbst und Winter, mit einem Mandarinen-Lillet mit Zimt? Klingt lecker? Hier ist das Rezept. Probier es gleich aus.

Zitrusfrucht im Glas: Mandarinen-Lillet mit Zimt

Bei Leckerschmecker haben wir bereits einige Rezepte für Cocktails und Aperitifs mit Lillet im Repertoire. Eine weihnachtliche Variante wie diese mit Mandarine und Zimt fehlte allerdings bislang. Das holen wir also heute nach.

Für den winterlich angehauchten Drink brauchst du Eiswürfel, den üblichen Lillet Blanc, Zuckersirup und etwas Sodawasser zum Aufgießen. Die Stars des Getränks sind aber hier Mandarinensaft und abgeriebene Zimtstange. Zusammen ergeben sie eine herrlich weihnachtliche Note im Drink. Mhm, das wird köstlich!

Mandarinensaft ist, im Gegensatz zu Zitronen- oder Orangensaft, deutlich süßer und harmoniert gut mit der warmen Zimtnote. Ein Zweig Rosmarin in jedem Glas sorgt zusätzlich noch für ein würziges Aroma und gibt dem hübsch orangefarbenen Drink noch einen extra Farbtupfer.

Der Mandarinen-Lillet mit Zimt ist der perfekte Feierabendrink für die kalte Jahreszeit. Er schmeckt aber auch zu einem leckeren Sonntagsbrunch in der kommenden Adventszeit oder als winterlicher Aperitif an einem Dinnerabend mit Freunden. Oder du servierst ihn beim nächsten Mal, wenn deine Mädels kommen?!

Wie gesagt, unsere Lillet-Sammlung bei Leckerschmecker ist groß. Möchtest du noch eine andere Variante mit Zitrusfrüchten mixen, empfehle ich dir einen Lillet Orange Spritz. Möchtest du weiterhin saisonal genießen, gönn dir doch einen Apfel Lillet oder einen Birnen-Ingwer-Lillet mit Zimt. Cheers to Lillet!

Tipps für ein hyggeliges Leben, mit denen du in deinen vier Wänden so richtig gemütlich deinen Mandarinen-Lillet mit Zimt mixen und anschließend schlürfen kannst, findest du bei Geniale Tricks.

Mandarinen-Lillet mit Zimt Vanessa Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten Eiswürfel

100 ml Lillet Blanc online z.B. hier 🛒

160 ml Mandarinensaft online z.B. hier 🛒

20 ml Zuckersirup online z.B. hier 🛒

Sodawasser

2 Zimtstangen

2 Rosmarinzweige als Deko Zubereitung Gib Eiswürfel in zwei Gläser deiner Wahl. Gieß Lillet, Mandarinensaft, Zuckersirup und Sodwasser in die Gläser und vermische deinen Drink. Tipp: Am besten gelingt das mit einem Am besten gelingt das mit einem langstieligen Barlöffel 🛒 Reibe etwas von der Zimtstange ab und gib es mit in die Drinks. Garniere die Mandarinen Lillets mit Zimt mit je einem Zweig Rosmarin und einer Zimtstange.

