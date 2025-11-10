Diese Overnight Oats passen perfekt in die kalte Jahreszeit

Der graue, kalte November steht bevor und mit ihm ziehen auch wieder einige klassische Zutaten in unsere Küchen ein. Eine, die für viele wie kaum etwas anderes für den Winter steht ist die Mandarine. Und aus ihr zaubern wir heute köstliche Mandarinen-Overnight-Oats.

Mandarinen-Overnight-Oats: herrliches Frühstück in den kalten Monaten

Über die letzten Jahre habe ich die Erfahrung gemacht, dass Mandarinen in manchen Teilen der Gesellschaft einen ganz besonderen Status haben. So gibt es nicht wenige, die den Beginn der Winterzeit nicht anhand der Weihnachtsmärkte, die schon jetzt nach und nach aufgebaut werden festmachen, sondern an Mandarinen.

Und dabei meine ich nicht mal, dass sie vermehrt Mandarinen im Supermarkt sehen. Nein, wenn du in einem Hörsaal deiner Uni sitzt oder mit der Bahn auf dem Weg zur Arbeit bist, dann wird es dir garantiert bekannt vorkommen, dass irgendwo in deiner Nähe eine der orangenen Früchte schält und alles, wirklich alles, nach Mandarine riecht. Für viele ist genau das ein Zeichen dafür, dass der Winter bevorsteht und es auch bis Weihnachten nicht mehr lange ist.

Wusstest du, dass Mandarinen zu den „Ur-Zitrusarten“ zählen? Neben ihr kommen bzw. kamen nur die Zitronatzitrone sowie die Pampelmuse in natürlicher Form vor. Alle anderen bekannten Zitrusfrüchte, wie Orangen, Limetten, Zitronen oder Grapefruits sind durch natürliche Kreuzungen oder gezielte Züchtung aus diesen drei Ursprungsarten hervorgegangen.

Dabei spielten Mandarinen eine wichtige Rolle, um die passende Süße in die Züchtungen einzubringen. Orangen sind zum Beispiel aus einer Kreuzung zwischen einer männlichen Mandarine und einer weiblichen Pampelmuse hervorgegangen. Aus einer weiblichen Mandarine und einer männlichen Pampelmuse entstand die mediterrane Mandarine. Und wird diese wiederum mit einer männlichen Orange gekreuzt, entsteht eine Clementine. Die Welt der Zitrusfrüchte ist gleichermaßen spannend wie auch verrückt.

Bei Leckerschmecker stehen Overnight Oats hoch im Kurs. Wenn du Kokos magst, dann solltest du unbedingt unsere Bounty Overnight Oats probieren. Ebenfalls perfekt für die kalte Jahreszeit sind ohne Frage Pumpkin Spice Overnight Oats. Und eine weitere köstliche Kombination sind Overnight Oats mit Bananen und Erdnussbutter.

Mandarinen-Overnight-Oats Dominique Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 250 g zarte Haferflocken

500 ml Milch z.B. Hafer- oder Kuhmilch

200 g Joghurt pflanzlich oder klassisch

3 EL Ahornsirup

1 TL Zimt

40 g Haselnüsse

60 g Rosinen

4 Mandarinen Zubereitung Gib Haferflocken, Milch und Joghurt in eine große Schüssel. Füge Ahornsirup und Zimt hinzu und verrühre alles gründlich, bis sich die Zutaten gleichmäßig vermischt haben. Gib die Rosinen hinzu und rühre sie unter. Zerkleinere die Haselnüsse und rühre sie unter die Haferflockenmasse. Tipp: Besonders gut funktioniert das Zerkleinern mit einem : Besonders gut funktioniert das Zerkleinern mit einem Mörser 🛒 Schäle die Mandarinen und trenne sie in einzelne Stücke. Schneide große Stücke etwas klein, lege dir ein paar zur Seite, um die Haferflocken später damit zu garnieren. Hebe die Mandarinenstücke ebenfalls unter die Haferflockenmasse. Verteile die Mischung gleichmäßig auf vier Gläser oder Schalen mit Deckel. Platziere die beiseite gelegten Mandarinenstücke gleichmäßig darauf. Stelle die abgedeckten Portionen für mindestens 6 Stunden, am besten über Nacht in den Kühlschrank. Notizen Bei Geniale Tricks bekommst wirst du immer wieder mit neuer Inspiration versorgt, deine Wohnung hübsch herzurichten. Zum Beispiel mit Herbstdeko aus Ästen

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.