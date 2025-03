Ofen an, Sorgen aus: luftig-süßer Mandarinen-Quarkauflauf für die Seele

Draußen ist es grau, aber auf deinem Teller strahlt die Sonne: Unser Mandarinen-Quarkauflauf vereint zarte Quarkcreme mit saftigen Mandarinen zu einem echten Wohlfühldessert. Die leichte Süße der Früchte trifft auf eine fluffige Textur. Perfekt für Naschkatzen und alle, die nach einem einfachen, aber himmlisch guten Rezept suchen!

So gelingt dein Mandarinen-Quarkauflauf

Heize zuerst den Backofen ordentlich vor und fette eine Auflaufform mit etwas Butter oder Öl ein, damit der Auflauf später nicht einbrennt. Danach gießt du die Mandarinen aus der Dose in ein Sieb und lässt sie gut abtropfen. Presse nun den Saft einer Zitrone aus. Alternativ kannst du auch gekauften Zitronensaft verwenden. Als nächstes geht’s ans Trennen der Eier. Für dieses Rezept benötigen wir sowohl das Eiweiß als auch das Eigelb. Starte, indem du das Eiweiß mit einer Prise Salz steif schlägst. Lass währenddessen ganz langsam den Zucker mit einrieseln.

Rühre in einer separaten Schüssel mit Hilfe eines Handmixers 🛒 Butter, Puderzucker und Zitronensaft cremig und gib nach und nach einzeln die Eigelbe dazu. Danach rührst du den Quark und Grieß ein. Als letztes hebst du die Zucker-Eischnee-Masse vorsichtig unter. Entweder kannst du die Mandarinenstücke nun auch unterheben oder du füllst die Auflaufmasse zuerst in die Form und gibst die Mandarinen dann obendrauf. Sobald alles in der Form ist, geht es für eine dreiviertel Stunde in den Ofen. Serviere den Mandarinen-Quarkauflauf warm mit etwas Puderzucker on top. Der Auflauf schmeckt auch kalt noch wunderbar.

Natürlich lässt sich der Quarkauflauf auch ganz leicht abwandeln. Du kannst nach Herzenslaune das Obst hinzufügen, auf das du gerade Lust hast. Mit Kirschen oder Bananen wird das Ganze auch wunderbar köstlich. Fröhliches Naschen!

Mandarinen-Quarkauflauf Olivia 4.11 ( 633 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 10 Minuten Min. Zubereitungszeit 45 Minuten Min. Gesamtzeit 55 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x etwas Öl zum Einfetten für die Form

1 Dose Mandarinen ungezuckert

1 Zitrone

3 Eier

1 Prise Salz

50 g Zucker

50 g Butter

50 g Puderzucker

1/2 TL Vanilleextrakt optional

500 g Quark oder Skyr

75 g Hartweizengrieß Zubereitung Heize den Backofen auf 175 °C (Ober-/Unterhitze) oder 150 °C (Umluft) vor und fette eine Auflaufform ein.

Gieße die Mandarinen in ein Sieb und lass sie abtropfen. Presse den Saft der Zitrone aus. Trenne die Eier und schlage das Eiweiß mit einer Prise Salz steif. Gib dabei langsam den Zucker dazu.

Gib Butter, Puderzucker, Zitronensaft und Vanilleextrakt in eine Schüssel und rühre alles mit Hilfe eines Handmixers cremig. Rühre die Eigelbe einzeln unter, dann den Quark und Grieß. Hebe vorsichtig den Eischnee, dann die Mandarinen unter.

Gib die Mandarinen-Quark-Masse in die Auflaufform. Backe den Mandarinen-Quarkauflauf für ca. 45 Minuten.

Bestreue den Auflauf mit etwas Puderzucker und serviere ihn.

