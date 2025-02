Diesen Mandel-Marzipan-Kuchen müssen Naschatzen probieren

Ich liebe Kuchen. In meiner Familie war für das Kuchenbacken zu besonderen Anlässen oder einfach mal für Zwischendurch immer ich verantwortlich. Einmal bereitete ich diesen Mandel-Marzipan-Kuchen in der Kastenform zu. Mit dem Gedanken: Das ist genug und reicht bestimmt für zwei Tage. Ehe ich mich versah, war der komplette Kuchen schon an einem Tag weggefuttert und durfte, wie sollte es anders sein, am nächsten Tag noch einmal ran. Hier ist das Rezept.

Rezept für Mandel-Marzipan-Kuchen

Kennst du das auch, wenn sich spätestens ein bis zwei Stunden nach dem Mittagessen der Appetit auf etwas Süßes meldet. Ein Stück Kuchen wäre dann nicht schlecht. Gut, wenn man vorbereitet ist und am Tag zuvor gebacken hat. Am liebsten backe ich Kuchen in der Kastenform. Das ist einfach, der Teig meist schnell zubereitet und auch der Abwasch danach hält sich in Grenzen. Während ich zwar gerne backe, gehört der anschließende Abwasch nämlich nicht gerade zu meinen Lieblingsaufgaben. Umso dankbarer bin ich, wenn ich dann ein Kuchenrezept finde, für das ich höchstens die Backform, eine Rührschüssel, Messbecher und Knethaken brauche. Der Mandel-Marzipan-Kuchen gehört in diese Kategorie.

Unser Mandel-Marzipan-Kuchen macht sich fast wie von selbst. Alles, was du tun musst, ist den Teig anzurühren und ihn in eine Kastenform zu füllen. Den Rest erledigt einfach dein Backofen für dich. Ach ja, und beim anschließenden Kuchenessen ist deine tatkräftige Hilfe auch noch einmal gefragt. Aber das sollte ja das geringste Problem sein.

