Mandelhörnchen mit Marzipan selber machen: Gebäck wie vom Bäcker

Marzipan ist eine etwas umstrittene Backzutat. Für viele ist es eine Entweder-Oder-Geschichte: Entweder man liebt es oder man hasst es. Auch wenn wir bei Leckerschmecker nicht ganz so stark fühlen, was die süße Mandelpaste angeht, backen wir sehr gerne mit ihr. So wie diese Mandelhörnchen, die sogar noch besser schmecken als die vom Bäcker.

Mandelhörnchen: Marzipangebäck der Extraklasse

Einige meiner lebhaftesten Kindheitserinnerungen spielen beim Bäcker. Ich weiß noch genau, wie groß und beeindruckend der Tresen immer aussah, wenn ich aus meiner Kinderperspektive zu all den leckeren Backwaren heraufgeschaut habe, die in der Auslage nur darauf warteten, von mir ausgesucht zu werden. Feinblättrige Croissants, knusprige Brötchen oder fettig-würzige Käsebrötchen, kaum etwas war vor meinem Appetit sicher.

Nur eine Abteilung gab es, die ich aus irgendeinem Grund meist ignorierte: das Dauergebäck mit Nussecken, Ochsenaugen, Schokoladenkugeln… und Mandelhörnchen. Warum, weiß ich nicht. Für mich galten diese Backwerke immer als reserviert für Erwachsene. Vielleicht aß ich deshalb auch erst als Erwachsene zum ersten Mal ein Mandelhörnchen, als ich selber beim Bäcker arbeitete.

Diese erste, späte Erinnerung an Mandelhörnchen habe ich nie vergessen. Das knackige, mit Mandelblättchen umhüllte Äußere und der weiche, süße Marzipankern der kleinen Hörnchen. Der intensive Mandelgeschmack. Die Zartbitterschokolade an den Enden des kleinen Gebäcks… einfach himmlisch. Diese Erfahrung möchte ich dir nicht vorenthalten, deshalb ist hier das beste Mandelhörnchen-Rezept, das du je backen wirst.

Die Zubereitung von Mandelhörnchen könnte einfacher kaum sein, das Schwierigste ist das Eier trennen. Da du nur das Eiweiß benötigst, kannst du das restliche Eigelb mit unseren Tipps anderweitig verwenden. Das Eiweiß vermischst du mit Marzipan-Rohmasse, gemahlenen Mandeln und etwas Puderzucker. Das Ganze wird dann in Mandelblättchen gewälzt, geformt und gebacken. Zum Schluss tauchst du es noch in Zartbitterschokolade und fertig sind die köstlichen kleinen Gebäckstücke.

Du bist auf den Geschmack gekommen und hast Lust, deine Küche in eine Backstube zu verwandeln? Dann backe auch unsere Rosinenschnecken oder Schweineohren aus Blätterteig. Auch Streuseltaler mit Johannisbeeren sind ein echter Klassiker, den du ganz einfach zu Hause nachbacken kannst.