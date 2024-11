Mandelkekse mit Marmelade: köstliche Nascherei für zwischendurch

Manchmal muss ein schnelles und einfaches Rezept her, das allen schmeckt und fix erledigt ist. Ob für den spontanen Besuch, als kleine Nascherei am Nachmittag oder einfach, weil man Lust auf etwas Süßes hat – diese Mandelkekse mit Marmeladenfüllung sind die perfekte Lösung! Ohne viel Aufwand backen bald auch in deinem Ofen diese leckeren, saftigen Kekse mit fruchtigem Marmeladenklecks.

Mandelkekse mit Marmelade: fix und unkompliziert

Du brauchst für die Mandelkekse mit Marmelade keine exotischen Dinge aus dem Supermarkt, sondern nur Grundzutaten, die wahrscheinlich schon in deinem Kühlschrank und deiner Vorratskammer stehen. Das Mehl, die Butter und der Zucker ergeben zusammen mit den gemahlenen Mandeln die Basis für den Teig. Dass ein Keksteig schnell zubereitet ist, kann man sich vorstellen – doch was, wenn die Kekse eine leckere Füllung haben sollen? Die Lösung lautet Marmelade!

Forme aus dem Teig zunächst walnussgroße Kügelchen und drücke mit dem Finger oder einem Teelöffel eine Mulde hinein. In die kommt nun die Marmelade deiner Wahl. Kirschmarmelade schmeckt super, doch auch andere Sorten sind eine ausgezeichnete Wahl. Vielleicht backst du deine Mandelkekse mit unterschiedlichen Sorten Marmelade? Das ergibt ein hübsches Farbenspiel in der Keksdose.

Durch die kleine Größe der Kekse müssen sie nur etwa 12-15 Minuten im Ofen bleiben. Sobald sie an den Rändern leicht goldbraun werden, kannst du sie herausholen und abkühlen lassen. Sie sind außen schön knusprig, innen weich und damit unwiderstehlich. Unser Rezept ist für Backanfänger geeignet, und auch Kinder werden mit der Zubereitung unserer Mandelkekse mit Marmelade große Freude haben.

