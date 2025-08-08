Sommerrezept: Backe einen Mandelkuchen mit Zitronen-Mascarpone-Creme

Müsste ich den Geschmack dieses Mandelkuchens mit Zitronen-Mascarpone-Creme mit nur einem Wort zusammenfassen, dann käme dafür nur „leckerschmecker“ infrage. Denn genau das beschreibt dieses Backwerk ziemlich treffend. Auf einem locker und nussig schmeckenden Boden kommt eine dicke Schicht cremige Mascarpone, die durch Zitrone ein frisches, sommerliches Aroma bekommt. Suchst du noch nach einem Kuchen für den Sommer? Dann hast du ihn hiermit gefunden!

Rezept für Mandelkuchen mit Zitronen-Mascarpone-Creme

Ich liebe Kuchen. Ob mit Nüssen, mit Früchten oder einfach mit luftigen Cremes – ich liebe sie einfach alle. Einzige Voraussetzung für eine Backsession: Die Zubereitung sollte möglichst unkompliziert sein. Was natürlich nicht bedeutet, dass der Kuchen nicht trotzdem raffiniert ist.

Für den Mandelkuchen mit Zitronen-Mascarpone-Creme ist die Basis ein einfacher Mandelkuchen aus Rührteig. Der kommt übrigens ganz ohne Mehl aus. Das ersetzen wir ganz einfach nur gemahlene Mandeln. Das verleiht dem Kuchen nicht nur ein besonders nussiges Aroma, sondern macht ihn kurzerhand auch glutenfrei. Etwas Zitronensaft und Abrieb verleiht ihm übrigens auch noch eine frische Note.

Auch so würde der Teig schon einen prima Kuchen abgeben. Aber das reicht mir natürlich noch nicht. Was fehlt ist das besondere Extra und das kommt in Form einer luftig-frischen Mascarpone-Creme daher. Für die verrührst du Mascarpone, Zitronensaft, etwas Zitronenschale und Puderzucker zu einer glatten Creme. Schlage noch Sahne steif und hebe sie vorsichtig unter die Mascarpone und dann ab damit auf den abgekühlten Kuchen. Verteile alles gut und streue noch mehr Zitronenabrieb darüber. Je zitroniger die Creme wird, desto besser. Stelle das süße Meisterwerk anschließend bis zum Servieren in den Kühlschrank. Mit einer kühlen Creme schmeckt er nämlich noch viel besser.

Mandelkuchen mit Zitronen-Mascarpone-Creme Judith keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Zubereitungszeit 35 Minuten Min. Gesamtzeit 55 Minuten Min. Portionen 10 Kochutensilien online, zum Beispiel hier 🛒 1 Springform, 24 cm Zutaten 1x 2x 3x Für den Teig: 150 g weiche Butter plus etwas mehr für die Form

1/2 Bio-Zitrone Saft und Abrieb

120 g Zucker

3 Eier Größe M

1 Prise Salz

1 TL Vanilleextrakt

200 g gemahlene Mandeln

1 TL Backpulver Für die Creme: 150 g Schlagsahne

1 Bio-Zitrone Saft und Abrieb

250 g Mascarpone

2 EL Puderzucker Zubereitung Heize den Ofen auf 175 °C Ober- und Unterhitze vor. Fette die Springform mit etwas Butter ein. Reibe die Schale de Zitrone ab, presse den Saft aus und stelle beides kurz beiseite.

Fülle Butter und Zucker in eine Schüssel und schlage die Zutaten mit einem Mixer cremig.

Füge nach und nach die Eier unter Rühren hinzu.

Gib Salz, Vanilleextrakt, Zitronensaft und Zitronenschale dazu.

Hebe die gemahlenen Mandeln und das Backpulver unter. Verrühre alles gut zu einem glatten Teig.

Fülle den Teig in die vorbereitete Springform, streiche die Oberfläche glatt und backe den Kuchen für 35 Minuten, bis er goldbraun ist. Nimm ihn anschließend aus dem Ofen und lass ihn vollständig abkühlen.

Bereite währenddessen die Creme zu. Schlage dafür zuerst die Sahne steif. Presse den Saft der Zitrone aus und reibe die Schale ab.

Gib Mascarpone, Zitronensaft, Zitronenschale und Puderzucker in eine Schüssel und verrühre alle Zutaten zu einer glatten Creme.

Hebe die geschlagene Sahne unter die Mascarpone-Mischung und verteile die Creme gleichmäßig auf dem abgekühlten Kuchen.

Streue zum Schluss die geriebene Zitronenschale über die Mascarpone-Creme und stelle den Kuchen bis zum Servieren in den Kühlschrank.

