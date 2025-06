Ein Rezept, zwei Produkte: Mandelmilch und Mandelmehl selber machen

Mandelmehl ist der Star in vielen glutenfreien Backstuben – von fluffigen Kuchen bis zu nussigen Keksen und Pancakes. Das Beste: Du kannst es ganz easy selber machen und dabei auch noch Mandelmilch selbst herstellen. Dieses Rezept zeigt dir, wie du mit einem einfachen Trick nachhaltig und lecker auftrumpfen kannst. Einen Mixer, den Ofen und ein bisschen Geduld: Mehr brauchst du nicht, um dein eigenes Mandelmehl herzustellen!

So kannst du Mandelmehl selber machen

Wenn du nun glaubst, Mandelmehl sind einfach nur gemahlene Mandeln, muss ich dich enttäuschen. Auch wenn ich ursprünglich erst dasselbe dachte. Tatsächlich gibt es einen Unterschied zwischen den beiden. Während gemahlene Mandeln einfach nur fein zerkleinerte ganze Mandeln sind, handelt es sich bei Mandelmehl um eine sehr fein gemahlene, fast pulverartige Masse, die nach dem Mahlen auch noch entölt wird. Das sorgt nämlich dafür, dass es gut Feuchtigkeit aufnehmen kann. Somit eignet es sich als perfekter Weizenmehlersatz.

Mandelmehl ist nämlich im Geschmack angenehm mild, sodass du es vielseitig einsetzen kannst. So gelingen Kuchen genauso gut wie Pizzateig. Zudem besitzt Mandelmehl einen deutlich höheren Proteingehalt und weniger Kohlenhydrate als herkömmliche Mehle. Perfekt für alle, die auf eine Low-Carb- oder Keto-Ernährung setzen oder Diabetiker sind. Da in Mandeln außerdem viel Vitamin B, E und A sowie Calcium und Magnesium steckt, versorgt es auch mit vielerlei wichtiger Nährstoffe. Wenn das alles keine Gründe sind, einmal Mandelmehl selber zu machen.

Erfahre in unserem Leckerleben-Artikel noch mehr rund um Mandelmehl, seine Herstellung und wofür man es verwenden kann.

Das Beste daran: Bei diesem Rezept für selbst gemachtes Mandelmehl bekommst du quasi zwei für eins. Denn um Mandelmehl herzustellen, müssen wir erst mal Mandelmilch machen.

Dafür gibst du blanchierte Mandeln mit Wasser in einen Mixer und pürierst das Ganze so lange fein, bis eine milchige Flüssigkeit entsteht. Diese gibst du dann in einen Nussmilchbeutel. So kannst du die klein gemahlenen Mandeln von der Milch trennen. Diese müssen dann nur noch getrocknet werden. Dazu verteilst du sie gleichmäßig auf einem Backblech und gibst das Ganze für zwei bis drei Stunden bei circa 70 Grad Celsius in den Ofen. Lass die Tür dabei einen Spalt breit offen, damit die verdampfte Flüssigkeit entweichen kann. Was am Ende rauskommt ist teilentöltes Mandelmehl, das du sofort verwenden oder für später luftdicht und trocken lagern kannst.

Verwende dein selbst gemachtes Mandelmehl doch gleich, um eines dieser Kuchenrezepte ohne Mehl nachzubacken: Torta Caprese al Limone zum Beispiel besticht mit seinem fantastisch zitronigen Geschmack. Mindestens genauso lecker schmeckt dieser saftige Pistazienkuchen. Und unsere veganen Bananenbrot-Muffins kommen nicht nur ohne klassisches Mehl, sondern auch ohne Zuckerzusatz aus. Viel Spaß beim Backen!

Mandelmehl selber machen Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 10 Minuten Min. Zubereitungszeit 3 Stunden Std. Gesamtzeit 3 Stunden Std. 10 Minuten Min. Portionen 1 Glas Kochutensilien (online erhältlich, z.B. hier 🛒 1 Nussmilchbeutel

à 500 ml (online erhältlich, z.B. hier 🛒 1 Glas Zutaten 1x 2x 3x 500 g blanchierte Mandeln online erhältlich, z.B. hier 🛒

1 l Wasser Zubereitung Gib die blanchierten Mandeln zusammen mit dem Wasser in einen Mixer und püriere alles, bis eine feine, milchige Flüssigkeit entsteht.

Gieße die Flüssigkeit mit den pürierten Mandeln in einen Nussmilchbeutel und drücke die Flüssigkeit komplett heraus. Bewahre die Mandelmilch anderweitig auf – du benötigst sie für dieses Rezept nicht.

Nimm die ausgepressten Mandeln aus dem Nussmilchbeutel und verteile sie gleichmäßig auf einem mit Backpapier ausgelegten Backblech.

Schiebe das Blech in den Ofen und trockne die Mandelreste bei etwa 70 °C (Ober-/Unterhitze) für 2-3 Stunden. Lass die Ofentür einen Spalt weit offen, damit die Feuchtigkeit entweichen kann. Wende die Masse zwischendurch. Lass die Mandelmasse nach dem Trocknen auskühlen.

Mahle das Ganze erneut in einem Mixer oder einer Kaffeemühle, bis alles fein genug ist.

Gib das fertige Mandelmehl in ein luftdichtes Gefäß, und lagere es trocken.

