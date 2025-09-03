Lass dir mit diesem bunten Salat den Sommer schmecken

Der thailändische Mango-Gurken-Salat ist ein leichtes Gericht, das perfekt für die letzten warmen Tage des Sommers ist. Er besteht aus wenigen Zutaten, die in Kombination mit Limettensaft, Sojasoße, Honig und Chili zu einem echten Highlight werden. Hier kommt das Rezept.

Schnelles Rezept für thailändischen Mango-Gurken-Salat

Die thailändische und die asiatische Küche an sich ist bekannt für ihre ausgeglichenen Aromen. In den meisten Gerichten spielen die vier Grundgeschmacksrichtungen eine gleichwertige Rolle: süß, sauer, salzig und scharf. Außerdem ist die Küche von Kräutern wie Koriander, Thai-Basilikum oder Minze sowie frischem Gemüse und tropische Früchte geprägt. Gewürze und Pasten sorgen für Tiefe und Intensität im Geschmack.

Vom schnellen Wok-Gericht über gegrillte Spieße bis hin zu Suppen – die Vielfalt an Kochmethoden macht die asiatische Küche unglaublich abwechslungsreich und weltweit beliebt.

Für den thailändischen Mango-Gurken-Salat benötigen wir reife Mangos, Gurken sowie Paprika. Ein Dressing aus Limettensaft, Chili, Sojasoße und etwas Honig verbindet alles zu einem harmonischen Ganzen. Gehackter Koriander sorgt für ein zitroniges, leicht pfeffriges Aroma.

Nicht nur das Aroma, auch die bunten Farben des Mango-Gurken-Salats machen sofort Appetit. Mit diesem Rezept holst du dir nicht nur ein Stück thailändische Esskultur nach Hause, sondern auch eine einfache Möglichkeit, Abwechslung in deine Küche zu bringen.

Mit jeder Gabel entdeckst du nicht nur den fruchtig-frischen Geschmack. Wir können gar nicht genug von ihm bekommen.

Probiere auch gleich noch unseren cremigen Zucchini-Joghurt-Salat oder den klassischen italienischen Tomatensalat aus. Für noch mehr sommerliche Frische sorgt unser Avocado-Gurkensalat – perfekt für warme Tage!

Thailändischer Mango-Gurken-Salat Anke keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Gesamtzeit 15 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 2 Mangos

1 große Gurke

1 rote Spitzpaprika

60 g frischer Koriander alternativ Petersilie

2 EL Limettensaft

1 EL Sojasoße

1 EL Honig

1/2 TL Chiliflocken Zubereitung Schäle die Mango 🛒 , schneide das Fleisch vom Kern und würfele es.

Wasche die Gurken, schneide sie in Scheiben und halbiere diese noch einmal.

Wasche auch die Paprika, entferne das Kerngehäuse und schneide sie in Ringe.

Gib Mango, Gurke und Paprika in eine Schüssel.

Wasche den Koriander und hacke ihn fein. Gib ihn mit in die Schüssel.

Rühre aus Limettensaft, Sojasoße, Honig und Chiliflocken ein Dressing an.

Gieße es über den Salat und vermische alles vorsichtig.

Lass den Salat etwa 10 Minuten ziehen, bevor du ihn servierst. Notizen Du kannst die Sojasoße durch Fischsoße ersetzen.

Du kannst den Salat einige Stunden im Voraus zubereiten und bis zum Servieren im Kühlschrank aufbewahren.

