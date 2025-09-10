Sommer-Feeling im Glas: mit Mango und Limette

Marmeladengläser sind wie kleine Zeitkapseln. Öffnest du im Winter ein Glas vom Sommer, wirst du begrüßt mit einem Hauch Nostalgie, den du dir aufs Brot schmieren und für einen Moment das graue Wetter vergessen kannst. Manche Sorten können dies besonders gut, allen voran unsere Mango-Limetten-Marmelade. Hier ist das Rezept.

So kochst du Mango-Limetten-Marmelade

Marmeladen gibt es viele und ich werde nicht müde, darüber zu schreiben. Schließlich gibt es kaum etwas Besseres für einen Start in den Tag als ein Brot mit selbstgekochtem Fruchtaufstrich. Doch langsam neigt sich der Sommer dem Ende entgegen und es wird Zeit, sich darüber Gedanken zu machen, wie man die leckeren Aromen reifer Früchte für die kalten Monate konservieren kann. Ein Ansatz: Mango-Limetten-Marmelade.

Diese Marmelade ist einfach zubereitet und verwendet die Mangos, die momentan häufiger mal für unter einen Euro das Stück in den Supermarktregalen weich werden. Also schnapp dir welche, bevor sie matschig sind, und koche eine Marmelade daraus!

Beginne damit, Mangos zu schälen und das Furchtfleisch vom Kern zu kratzen. Mach dir keine Sorgen über die Konsistenz des Fruchtfleischs, da du das Ganze später zerdrückst, spielt es keine Rolle, wie groß die Stücke sind. Reibe auch die Schale von Bio-Limetten ab und presse den Saft aus. Dann kommt das Ganze in einen Topf und wird mit Gelierzucker aufgekocht, bis die Mango-Limetten-Marmelade geliert. In Gläser füllen und fertig ist dein sommerlicher Brotaufstrich.

Mango-Limetten-Marmelade ist etwas für Freundinnen und Freunde tropischen Geschmacks. Sie ist erfrischend-fruchtig und schmeckt auf Brot, zu Joghurt oder um ein Stück Croissant dekadent hineinzutunken.

Mango-Limetten-Marmelade Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 6 Gläser Kochutensilien (à 200 ml, z.B. hier 🛒 6 Marmeladengläser Zutaten 1x 2x 3x 1 kg Mangofruchtfleisch

3 Bio-Limetten Schale und Saft

500 g Gelierzucker 2:1 Zubereitung Schneide das Mangofruchtfleisch in kleine Stücke und gib es in einen großen Topf. Reibe die Schale der Limetten fein ab und presse den Saft aus.

Füge beides zu den Mangostücken und püriere die Mischung nach Belieben. Rühre den Gelierzucker ein und lass alles unter Rühren aufkochen.

Koche die Masse etwa 4 Minuten sprudelnd. Mach eine Gelierprobe, indem du etwas Marmelade auf einen kalten Teller gibst. Wird sie fest, ist die Marmelade fertig.

Fülle die heiße Marmelade sofort in saubere Gläser und verschließe diese gut.

