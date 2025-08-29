Mango statt Tomate? Das schmeckt noch viel besser

Caprese wie in Italien? Klar, aber heute lassen wir die Tomaten links liegen und holen uns die Tropen ins Rezept! Zur Abwechslung verwenden wir süße Mango und verfeinern alles mit etwas Chili, Limette und Balsamico-Creme. Lust auf eine einfache, frische und geniale Vorspeise? Los geht’s!

Rezept für Mango-Mozzarella-Caprese: fruchtig, frisch, einfach

Tomate-Mozzarella geht immer! Ganz gleich, ob als schnelle Vorspeise bei einem sommerlichen Dinner mit Freunden, in Form von Spießen für den Brunch oder als leichtes Mittagessen im Home Office. Caprese ist ein Klassiker, der nie alt wird. Simple Zutaten, unkomplizierte Zubereitung und lecker im Geschmack.

In diesem Rezept für Mango-Mozzarella-Caprese tauschen wir einfach nur Tomaten gegen Mango aus, fügen noch etwas Rucola, geröstete Pinienkerne und Balsamico-Creme dazu und fertig ist eine fruchtigere und etwas andere Version des italienischen Vorspeisensalats.

Am besten schmeckt das Ganze mit frischem knusprigem Ciabatta oder einem rustikalen Bauernbaguette. Genauso köstlich wird es mit geröstetem Sauerteigbrot. Wenn du es noch würziger magst, reibe eine Knoblauchzehe übers Brot. Mit dem Brot lässt sich hinterher auch gut das restliche Olivenöl und die Balsamico-Creme auftunken. Hier lohnt es sich, auf hochwertige Produkte zu setzen. Sie können dieses simple Gericht noch köstlicher machen.

Der Hunger ist etwas größer? Dann serviere noch ein gegrilltes Hähnchenfilet dazu. Am besten marinierst du es mit Honig, Limette und ein bisschen Chili, um die Aromen der Caprese aufzugreifen. Auch Garnelen oder Lachs in Limetten-Butter passen unglaublich gut dazu. Darf es noch etwas mehr Grünzeug sein? Dann passt auch Ofengemüse aus Zucchini, Paprika und Aubergine gut dazu.

Es muss nicht immer nur Tomate-Mozzarella sein. Wie wäre es mal mit Nektarinen-Räucherlachs-Caprese? Caprese mit gefrorenen Tomaten gibt dem Klassiker einen unerwarteten Twist. Oder lass dir Pesto-Toasts Caprese schmecken. Guten Appetit!

Mango-Mozzarella-Caprese Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Gesamtzeit 15 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 1 reife Mango

2 Kugeln Mozzarella

1 EL Pinienkerne

1 Handvoll Rucola

2 EL Olivenöl

1 EL Balsamico-Creme z.B. diese hier 🛒

1 Spritzer Limettensaft

1/4 TL Chiliflocken oder nach Geschmack

Salz und Pfeffer nach Geschmack

Etwas frisches Basilikum zum Garnieren Zubereitung Schäle die Mango, entferne den Kern und schneide das Fruchtfleisch in dünne Scheiben.

Schneide den Mozzarella ebenfalls in dünne Scheiben.

Röste die Pinienkerne in einer trockenen Pfanne leicht an, bis sie goldbraun sind. Lass sie kurz abkühlen.

Verteile den Rucola auf einem Teller und lege Mango- und Mozzarellascheiben abwechselnd darauf. Streue die Pinienkerne darüber.

Beträufle alles mit Olivenöl, Balsamico-Creme und einem Spritzer Limettensaft.

Streue eine Prise Chiliflocken darüber und würze nach Geschmack mit Salz und Pfeffer.

Garniere noch mit etwas frischem Basilikum und serviere das Ganze.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.