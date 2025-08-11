Große Mocktail-Liebe mit Mango Mule

Mit diesem alkoholfreien Drink aus Mango-Nektar, Maracuja-Nektar und spritzigem Ginger Ale servierst du einen exotischen Allrounder, der alle begeistern wird. Und einmal mehr zeigt, dass es mittlerweile sehr leckere Mocktails gibt.



Mango Mule: erfrischend, spritzig, exotisch

Das Wort „mocktail“ setzt sich aus „mock“, englisch für „imitation“, also „nachmachen“ und „Cocktail“ zusammen. Der Begriff steht für alkoholfreie Mixgetränke, die ebenso raffiniert und kreativ zubereitet werden wie Drinks mit Alkohol.



Unser Mango Mule ist ein wunderbares Beispiel für einen gelungenen Mocktail, der mit verschiedenen Geschmäckern und Aromen spielt. Süßer Mango-Nektar gibt dem Getränk seine tropische Süße, der Maracuja-Nektar stellt den säuerlichen Gegenspieler dar. Ginger Ale bringt eine angenehme Schärfe und sorgt mit seiner Kohlensäure für den Sprudel-Kick.



Zubereitet hast du den Drink schneller, als du das Wort „Mango Mule“ aussprechen kannst. Zunächst presst du die Limette aus und füllst Eiswürfel in zwei Gläser. Dann gießt du den Limettensaft und die beiden Nektare dazu und rührst alles vorsichtig um. Anschließend füllst du den Drink noch mit Ginger Ale auf und rührst noch einmal um. Die Minze als Garnitur rundet den Drink ab – und voilà, fertig ist dein Mango Mule!



Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Allein durch seine hübsche Farbe sorgt der Mango Mule bei uns für gute Laune. Davon lässt du dich gerne anstecken? Dann haben wir noch weitere Gute-Laune-Drinks wie den Pink-Flamingo-Mocktail oder den Limetten-Ananas-Mocktail für dich. Richtig hübsch anzusehen und perfekt zum anstoßen ist auch unser Alkoholfreier Blutorangen-Mojito: bester Drink im Dry January – Leckerschmecker.

Ob als alkoholfreier Genuss bei Partys, als Erfrischung am Nachmittag oder als Begleitung zu einem leichten Essen – der Mango Mule bringt sommerliche Leichtigkeit und eine Prise Urlaubsstimmung in deinen Alltag. Perfekt, um mal einfach abzuschalten und zu genießen!

Mango Mule Vanessa keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 10 Minuten Min. Gesamtzeit 10 Minuten Min. Portionen 2 Kochutensilien (z.B. diese 🛒 2 Gläser Zutaten 1x 2x 3x 2 Bio-Limetten

Eiswürfel

100 ml Mango-Nektar

100 ml Maracuja-Nektar

400 ml Ginger Ale

2 Zweige Minze Zubereitung Schneide eine Limette in Achtel und presse den Saft aus der zweiten Limette aus.

Fülle zwei Gläser mit Eiswürfeln. Gieße Mango-Nektar, Maracuja-Nektar und den frisch gepressten Limettensaft dazu. Fülle die Gläser mit Ginger Ale auf und rühre alles vorsichtig um.

Wasche die Minze und schüttle sie vorsichtig trocken. Dekoriere deinen Mango Mule mit der frischen Minze und genieße deinen alkoholfreien Cocktail.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.