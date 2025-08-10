Ein Reisgericht für alle Fälle: Risotto mit Mangold und Bacon

Risotto geht immer, finde ich. Das cremige Reisgericht schmeckt mit so gut wie jeder Zutat. Besonders gut ist es allerdings als Mangold-Risotto mit Bacon. Und da das Blattgemüse gerade in seiner Hochsaison ist, steht der Zubereitung nichts mehr im Weg! Das Gericht schmeckt als sommerlicher Hauptgang oder würzige Beilage. Hier ist das Rezept.

Mangold-Risotto mit Bacon: sommerliche Beilage

Für mich ist Risotto ein Gericht für alle Fälle. Egal, wie das Wetter draußen ist, egal, wie die eigene Stimmung ist, ob es warm oder kalt ist, ich liebe es. Vielleicht liegt das an seiner schlotzigen Konsistenz (ja, das ist ein Wort), vielleicht an seiner Würzigkeit, die es durch Parmesan bekommt, vielleicht auch an seiner schier unendlichen Wandelbarkeit. Risotto schmeckt mit allerlei Gemüsesorten, mit Fisch oder Fleisch oder eben auch pur. Ganz besonders mag ich es momentan als Mangold-Risotto, ein Gericht, das den Sommer zelebriert.

Mangold hat gerade Saison und dieses Jahr ist die Ernte besonders prächtig ausgefallen. Das Blattgemüse ist reich an Mineralstoffen und Antioxidantien und kann den Körper dadurch vor Antioxidantien schützen. Mangold hat einen milden Geschmack, der leicht ins erdig-süße geht. Perfekt, um diesen mit würzigem Käse wie Parmesan und kräftigem Bacon zu kombinieren!

Um ein Mangold-Risotto zuzubereiten, brauchst du natürlich zunächst Mangold. Trenne die Blätter von den Stielen, denn zweitere brauchen länger zum Garen. Schneide die Stiele in feine Würfel und die Blätter in Streifen. Schneide den Bacon in kleine Stücke und brate ihn ohne Fett an. Nimm ihn dann aus der Pfanne, füge etwas Olivenöl hinzu und schwitze darin nun die Stiele zusammen mit Zwiebeln und Knoblauch an. Dann kommt der Reis dazu, bis er einen perligen Glanz hat und dann das Ganze mit Weißwein ablöschen und Gemüsebrühe auffüllen. Nun kann das Risotto friedlich vor sich hin köcheln.

Erst kurz, bevor der Reis al dente gegart ist, gibst du die Mangoldblätter hinzu. Diese fallen im heißen Reis zusammen. Nun nur noch den Bacon, kalte Butter und geriebenen Parmesan unterheben und mit Pfeffer abschmecken. Fertig ist ein deftiges Mangold-Risotto, von dem du nicht genug bekommen kannst.

Mangold-Risotto Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 45 Minuten Min. Gesamtzeit 45 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 1 Zwiebel

1 Knoblauchzehe

500 g Mangold

200 g Bacon

3 EL Olivenöl

300 g Risottoreis

200 ml Weißwein

1 l Gemüsebrühe

60 g kalte Butter

80 g geriebener Parmesan

Salz und Pfeffer Zubereitung Schneide die Zwiebel und den Knoblauch fein. Trenne die Stiele vom Mangold ab, schneide sie in kleine Würfel und die Blätter in Streifen. Schneide den Bacon in Stücke.

Brate zunächst den Bacon ohne zusätzliches Fett in einer großen Pfanne 🛒 knusprig an. Nimm ihn heraus und stelle ihn beiseite.

Erhitze das Olivenöl in der gleichen Pfanne und dünste darin Zwiebel, Knoblauch und die Mangoldstiele an.

Gib den Risottoreis hinzu und röste ihn kurz farblos mit, bis er glasig wird. Lösch mit Weißwein ab und lasse diesen fast vollständig einkochen.

Fülle dann nach und nach die heiße Gemüsebrühe dazu und rühre regelmäßig um.

Gib nach etwa 15 Minuten Garzeit die Mangoldblätter dazu und lass sie im heißen Reis zusammenfallen.

Wenn der Reis gar ist, rühre Butter, Parmesan und den Bacon unter. Schmecke mit Salz und Pfeffer ab.

