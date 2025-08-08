Diese Rouladen schmecken auch im Sommer gut

Rouladen sind nur etwas für die Winterzeit? Aber nicht doch! Diese Mangoldrouladen mit Frischkäsesoße beweisen, dass sie das ganze Jahr über schmecken und den Aufwand, den sie machen, wert sind. Gerade, wo Mangold Saison hat, gibt es kaum etwas Köstlicheres, als seine großen Blätter mit Leckereien zu füllen und diese zu überbacken. Hier ist unser Lieblingsrezept.

Mangoldrouladen mit Frischkäsesoße: leichtes Ofengericht

Kennst du das, wenn du plötzlich Lust auf ein ganz bestimmtes Gericht hast und an nichts anderes mehr denken kannst? So ging es mir erst kürzlich. Ich tagträumte über den Inhalt meines Kühlschranks und dachte darüber nach, was ich wohl zu Abend essen könnte. Plötzlich materialisierten sich vor meinem inneren Auge Mangoldrouladen mit Frischkäsesoße aus dem Nichts. Den Rest des Tages verbrachte ich damit, mir zu überlegen, wie ich diese füllen und zubereiten sollte.

Wie bei Kohlrouladen sollte man den Mangold zunächst blanchieren. Das verleiht ihnen eine leuchtend grüne Farbe und sorgt auch dafür, dass die Blätter biegsam sind und beim Füllen nicht zerreißen. Eine Minute im kochenden Salzwasser genügt dabei übrigens, sonst kann das Blatt zerfallen. Ich entschied mich auch dafür, den Stiel zu entfernen und dicke Blattadern einzuschneiden, sodass sie etwas biegsamer wurden.

Für die Füllung durchstöberte ich Kühl- und Vorratsschrank und entschied mich für Bohnen und Tofu. Aber auch Hackfleisch kann ich mir gut vorstellen. Außerdem fanden Zwiebeln und Knoblauch, Petersilie und Zitronenschale ihren Weg in die Füllung. Ich vermischte das Ganze mit einem Ei und etwas Frischkäse für Bindung und füllte die einzelnen Blätter hingebungsvoll damit.

Die fertigen Mangoldrouladen legte ich in eine Auflaufform und goss eine Soße aus Frischkäse, Brühe, Muskat, geräuchertem Paprikapulver, Salz und Pfeffer dazu. Oben drüber noch etwas Parmesan und ab in den Ofen damit! Etwa 20 Minuten später saß ich, glücklich meine Mangoldrouladen mit Frischkäsesoße mampfend, am Tisch. Was für ein Gefühl, wenn (Tag-)Träume wahr werden!

Mangoldrouladen mit Frischkäsesoße Nele 3.50 ( 2 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 35 Minuten Min. Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 55 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x Salz

16 große Mangoldblätter

1 kleine Dose weiße Bohnen ca. 240 g Abtropfgewicht

1 Zwiebel

1 Knoblauchzehe

1 EL Öl

200 g Tofu oder alternativ 300 g Hackfleisch

1 Bio-Zitrone Schale

1 EL gehackte Petersilie

1 Ei

2 EL Frischkäse

Pfeffer

40 g geriebener Parmesan Für die Soße: 200 ml Gemüsebrühe

100 g Frischkäse

Salz

Pfeffer

Muskat

etwas geräuchertes Paprikapulver z.B. dieses hier 🛒 Zubereitung Bringe einen großen Topf mit Salzwasser zum Kochen. Schneide die dicken Stiele der Mangoldblätter heraus oder flach und blanchiere die Blätter etwa 1 Minute, bis sie weich und biegsam sind. Schrecke sie in kalten Salzwasser ab und lasse sie abtropfen.

Zerdrücke die Bohnen grob mit einer Gabel. Würfle die Zwiebel und den Knoblauch fein und brate sie in 1 EL Öl glasig an. Zerbrösele den Tofu mit den Händen oder einer Gabel und gib ihn mit in die Pfanne. Brate alles etwa 5 Minuten an. Mische das Bohnenmus unter. Nimm die Pfanne vom Herd und lass den Inhalt kurz abkühlen.

Reibe die Zitronenschale ab und gib sie zusammen mit Petersilie, dem Ei und 2 EL Frischkäse zur Tofu-Bohnen-Mischung. Würze mit Salz und Pfeffer.

Verteile je 2-3 EL Füllung auf einem Mangoldblatt und rolle es fest auf, die Seiten dabei leicht einschlagen. Lege die Rouladen nebeneinander in eine gefettete Auflaufform.

Heize den Backofen auf 100 °C Ober-/Unterhitze vor.

Rühre aus Brühe, Frischkäse, etwas Salz, Pfeffer, Muskat und Paprikapulver eine glatte Soße an. Gieße sie über die Rouladen und bestreue alles mit Parmesan.

Backe die Mangoldrouladen ca. 20 Minuten, bis sie goldbraun sind und die Soße leicht blubbert.

