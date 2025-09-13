Mangonada: der Slushy, der süß und scharf gleichzeitig kann

Hast du schon mal von Mangonada gehört? Das ist ein Getränk aus Mexiko, das die Konsistenz von Slush-Eis besitzt und fruchtiges Mangopüree mit scharf-säuerlicher Chilisoße kombiniert. Klingt vielleicht erstmal ungewöhnlich, schmeckt aber wirklich hervorragend. Wie du es zu Hause zubereiten kannst, erfährst du hier.

Mangonada: mexikanischer Drink aus Mango und Chamoy-Soße

Die mexikanische Küche ist für vieles bekannt. Neben Tacos und Burritos jedoch gibt es noch einen anderen Exportschlager aus dem mittelamerikanischen Land: selbstgemachte Softdrinks. Diese variieren von Agua fresca, Getränken auf Wasserbasis und mit verschiedenen Säften oder Milcharten versehen über Teegetränke wie Agua de Jamaica. Allen voran steht jedoch ein Getränk, das eher einem Slush-Eis ähnelt als etwas zu trinken: Mangonada.

Mangonada wird auch Chamoyada oder Chamango genannt und bezeichnet ein Getränk, das mit gefrorener Mango und Chamoy-Soße zubereitet wird. Letztere ist eine mexikanische Würzsoße aus in Sole getrockneten Früchten, Essig, Fruchtpüree, Zucker und Chilipulver. Sie schmeckt scharf, sauer, salzig und süß zugleich und wird besonders gern in Kombination mit süßem Obst verspeist. In den letzten Jahren hat die Soße einen ziemlich großen Trend in den sozialen Medien erlebt.

Zurecht, wie wir finden. Denn Chamoy zu essen, macht einfach Spaß. Es ist, als würdest du ein kleines Geschmacksfeuerwerk in deinem Mund entzünden, bunt, vielseitig und aufregend. In Kombination mit Mango in einer Mangonada kommt die Soße besonders gut zur Geltung: Sie unterstützt die Süße der Mango und verleiht ihr einen willkommenen Kick. Du bekommst sie in speziellen Supermärkten für lateinamerikanische Lebensmittel oder auch online.

Mangonada ist die perfekte Erfrischung nach einem langen Tag oder aber am Wochenende in den letzten Sonnenstrahlen des Sommers. Probier sie selbst mal aus! Und wenn du schon dabei bist, kannst du gleich noch weitere mexikanische Getränke ausprobieren. Darunter Horchata, ein kühles Reisgetränk oder auch das bereits erwähnte Agua de Jamaica mit Hibiskusblüten. Darf es etwas Alkoholisches sein, probiere doch mal eine Michelada mit Bier.

Mangonada Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 10 Minuten Min. Gesamtzeit 10 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 300 g Mango TK

150 ml Mangonektar

150 g Eiswürfel

1/2 Limette

Chamoysoße nach Geschmack, z.B. hier 🛒

Tajin nach Geschmack, z.B. hier 🛒

Strohhalme mit Tamarindengeschmack optional, z.B. hier 🛒 Zubereitung Gib die Mango zusammen mit dem Mangonektar, den Eiswürfeln und dem Saft der halben Limette in einen Mixer und püriere alles zu einer dickflüssigen, eiskalten Masse.

Bestreiche den Rand eines großen Glases mit etwas Chamoysoße und tauche ihn anschließend in Tajin, sodass er rundum bedeckt ist.

Gib etwas Chamoysoße ins Glas, fülle eine Schicht Mangomix hinein, gib wieder Chamoy darüber und schichte so abwechselnd weiter, bis das Glas gefüllt ist. Ziehe mit einem Löffel kleine Wirbel, sodass sich Mango und Chamoy leicht vermischen.

Bestreue die Oberfläche mit Tajin und garniere die Mangonada nach Belieben mit einem Tamarindenstrohhalm.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.