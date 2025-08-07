Spritzig und mit tropischer Note: Diesen Cocktail mit Maracuja wirst du lieben

Wir haben dir schon einige Spritz-Cocktails vorgestellt. Aber einer unserer absoluten Favoriten fehlt noch: der Maracuja Spritz. Jetzt, wo der Sommer so richtig Fahrt aufgenommen hat, versüßen wir uns die lauen Abende mit einem leckeren Cocktail im Garten oder auf der Terrasse. Der Maracuja Spritz ist dafür perfekt, denn er schmeckt fruchtig frisch und sorgt für Urlaubsstimmung.

Maracuja Spritz: der ultimative Sommerdrink

Die Basis des Drinks sind natürlich Aperol und Maracujanektar. Für das erfrischende Prickeln füllst du den Drink dann noch mit Prosecco und Sprudelwasser auf. Garniert wird der Spritz-Cocktail mit Orangenscheiben und Maracuja. Auch Eiswürfel dürfen auf keinen Fall fehlen.

Als besonderes Highlight, und damit der Maracuja Spritz nicht zu sehr verwässert, kannst du Eiswürfel aus Saft oder Wein zubereiten. Da diese aber nicht so hart werden wie Eiswürfel aus Wasser, solltest du Silikonformen verwenden. Aus diesen lassen sich die Eiswürfel leichter lösen und zerbrechen nicht.

Wer den fruchtigen Cocktail ohne Alkohol genießen möchte, greift aus San Bitter und Ginger-Ale anstelle von Aperol und Prosecco zurück.

Am liebsten schlürfen wir den Maracuja Spritz mit Freunden in der Abendsonne oder auf einer Sommerparty. Sowohl der Geschmack als auch die Optik begeistern jeden und machen einfach gute Laune.

Weitere tolle Varianten des italienischen Klassikers, Aperol Spritz, sind der lilafarbene Holunder-Lavendel-Spritz und der Rhabarber Spritz. Ein großartiger Drink für den Sommer ist auch der Feigen Spritz. Wir finden, alle klingen lecker und kosten uns einmal durch. Mmh!

Maracuja Spritz Anke keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 10 Minuten Min. Gesamtzeit 10 Minuten Min. Portionen 2 Gläser Zutaten 1x 2x 3x 8 Eiswürfel

Orangen- oder Mangoscheiben als Deko

80 ml Maracujanektar

100 ml Prosecco

80 ml Sprudelwasser

40 ml Aperol online z.B. hier 🛒 Zubereitung Verteile die Eiswürfel und die Orangen- oder Mangoscheiben auf die beiden Gläser.

Fülle zuerst den Maracujanektar hinein und gieße dann mit Prosecco und Mineralwasser auf.

Lass den Aperol dann mittig über einen Löffel laufen, um einen schönen Farbeffekt zu erzielen.

Garniere den Drink nach Belieben noch mit frischer Maracuja oder Kräutern. Notizen Bereite Eiswürfel aus Saft oder Wein zu, um den Drink nicht zu verwässern.

Verwende San Bitter und Ginger-Ale für eine alkoholfreie Variante.

