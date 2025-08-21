Marinierter Zucchini-Salat: unser Geheimtipp für den Sommer

In meinem Garten wachsen Zucchini wie Unkraut. Drei oder vier Früchte auf einmal sind keine Seltenheit. Neben dem Einfrieren und Einkochen genieße ich das Gemüse auch gerne als Salat. Das hier ist mein Lieblingsrezept für einen marinierten Zucchini-Salat.

Marinierter Zucchini-Salat: passt einfach immer

Dieser Salat ist geschmacklich wirklich eine Wucht. Durch das Marinieren der Zucchini entfaltet sich das Aroma des Gemüses noch besser und es wird zu einem wahren Genuss. Abgerundet wird der Salat mit Knoblauch und Petersilie.

Die Zubereitung ist denkbar einfach: Du schneidest die Zucchini in dünne Scheiben und salzt sie danach, um sie zu entwässern. Dann drückst du sie aus und gießt das Wasser ab. Anschließend vermischst du die Zucchinischeiben mit Essig, Knoblauch, Petersilie und einem Schuss Agavendicksaft und lässt sie einige Minuten durchziehen. Zum Schluss gießt du Öl zum Zucchini-Salat und stellst ihn für mindestens 3 Stunden in den Kühlschrank. Damit er so richtig ziehen kann, bereitest du ihn am besten am Vortag zu.

Die Zucchini ist bekannt für ihre feine, milde Geschmacksnote und lässt sich wunderbar in der Küche einsetzen. Du kannst sogar mit ihr backen. Auf unserer Seite finden sich so einige Rezepte für Zucchinibrot oder auch süße Muffins.

Die einfache Zubereitung und der frische, leichte Geschmack machen den marinierten Zucchini-Salat zu einem echten Allrounder. Genieße ihn als Beilage oder als gesunde Vorspeise oder Zwischenmahlzeit. Dieser Salat passt einfach immer. So wie auch dieser mediterrane Zucchini-Salat mit Hähnchen und der Zucchini-Thunfisch-Salat.

Marinierter Zucchini-Salat Anke 4.67 ( 3 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Ziehzeit 3 Stunden Std. Gesamtzeit 3 Stunden Std. 15 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 2 Zucchini

100 ml Öl

4 EL Essig

2 Knoblauchzehen

2 EL Agavendicksaft alternativ Ahornsirup

2 TL Salz

1/2 Bund Petersilie

Pfeffer Zubereitung Hobele die Zucchini 🛒 längs in dünne Scheiben. Salze die Streifen und lass sie 15 Minuten entwässern.

Schneide in der Zwischenzeit die Petersilie klein.

Drücke die Zucchini aus und gieße das Wasser ab.

Gib anschließend alle Zutaten außer dem Öl dazugeben und verrühre sie gut. Schmelze mit Salz und Pfeffer ab und lass den Salat 15 Minuten durchziehen.

Gib zum Schluss das Öl dazu, verrühre alles gut und stelle den marinierten Zucchini-Salat mindestens 3 Stunden in den Kühlschrank.

