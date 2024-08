Saftiger Marmorkuchen mit Pflaumen: sommerlich backen

Kuchen geht immer, in jeder Situation: Ob zur Bekämpfung von Trauer, zum Feiern eines Geburtstages oder anderen Anlasses, zum Trösten eines gebrochenen Herzens oder auch einfach nur so – ein Stück saftiger Kuchen macht alles entweder nur noch halb so schlimm oder doppelt schön. Lass dich also von unserem Marmorkuchen mit Pflaumen begleiten, in welcher Stimmung du auch gerade bist.

Rezept für Marmorkuchen mit Pflaumen: saftig und fruchtig

Prall und dunkelviolett hängen sie jetzt an den Bäumen: süße Pflaumen. Wir lieben es, sie direkt zu pflücken und in den Mund zu stecken, aber natürlich lassen sie sich auch wunderbar zu leckeren Gerichten und Gebäcken verarbeiten. Da denken wir gerade an einen saftigen Marmorkuchen mit Pflaumen aus der Gugelhupf-Form. Süß, fruchtig, mit dem Aroma von Kakao und Vanille. Klingt gut? Dann komm mit uns die Küche, denn wir machen uns sofort ans Werk!

Zunächst die Arbeit, dann das Vergnügen. Also: Pflaumen waschen und entsteinen. Gehört zwar nicht zu unseren Lieblingsaufgaben, muss aber nun mal erledigt werden. So lange dauert es zum Glück auch gar nicht, dann ist dieser Teil schon einmal geschafft. Weiter geht’s mit dem Teig, für den wir zuerst weiche Butter mit Zucker und etwas Vanille schaumig rühren. Nach und nach kommen vier Eier dazu. Im Anschluss sieben wir Mehl in eine Schüssel, mischen es mit Backpulver und einer Prise Salz und vermengen es mit der Butter-Zucker-Mischung und Milch.

Nachdem wir die Kuchenform eingefettet und mit Mehl bestäubt haben, füllen wir etwas mehr als die Hälfte vom Teig hinein, heben aber zuvor noch die Pflaumen unter. Den übrigen Teig mischen wir mit Kakao und gießen ihn ebenfalls in die Backform. Jetzt noch mit einer Gabel durchziehen, und ab geht’s damit in den Ofen.

Während der Marmorkuchen mit Pflaumen backt, schauen wir uns schon mal an, was wir als Nächsten mit dem Spätsommerobst anstellen wollen. Die Auswahl ist groß: Soll es ein Pflaumenkuchen aus der Kastenform werden, eine Pflaumen-Pistazien-Tarte oder doch ein Pflaumenkuchen mit Zimtstreuseln? Ach, wir backen einfach alle drei Rezepte nach, immerhin bleiben uns die Früchte ja noch etwas erhalten!