Heute gibt’s einen marokkanischen Kürbiseintopf mit Kartoffeln

Wir gehen heute auf Reisen und lassen uns von einem Rezept aus einem anderen Land inspirieren. Denn wir wollen unseren Saisonliebling, den Kürbis, auch mal anders zubereiten. Dafür verschlägt es uns in den Norden Afrikas, weil wir dort einen leckeren marokkanischen Kürbiseintopf entdeckt haben. Dank Kreuzkümmel und Zimt schmeckt der wunderbar aromatisch und zeigt, wie wandelbar Kürbis sein kann.

So kochst du einen marokkanischen Kürbiseintopf

Es lohnt sich, ab und zu über den Tellerrand zu gucken und für kulinarische Inspiration Ländergrenzen zu überschreiten. Hätten wir das nicht getan, hätten wir diesen marokkanischen Kürbiseintopf nicht entdeckt. Wenn du auf der Suche nach Abwechslung bist und nicht immer wieder die gleiche Kürbissuppe kochen möchtest, dann solltest du dir dieses Rezept unbedingt abspeichern.

Was den marokkanischen Kürbiseintopf so besonders macht? Er kommt beispielsweise ganz ohne Fleisch aus, liefert dank der Zugabe von Kichererbsen aber trotzdem jede Menge Proteine. Außerdem wird er mit Zimt und Kreuzkümmel verfeinert. Kennt man Kürbissuppen hauptsächlich mit Kokosmilch, Orangensaft und Muskatnuss, überrascht dieses Gericht mit neuen Aromen.

Gut zu wissen: Nicht jeder Kürbis ist essbar. Besuche unser Leckerwissen, um zu erfahren, warum Zierkürbisse giftig sind. Ebenfalls spannend ist die Antwort auf die Frage, was die Unterschiede zwischen Hokkaido und Butternut, zwei der beliebtesten Kürbisorten, sind.

Wer die Küchen der Länder dieser Welt entdecken möchte, kann auf Reisen gehen, ohne die eigene Wohnung zu verlassen. Mit Rezepten wie diesem marokkanischen Kürbiseintopf laden wir dich ein, auf Entdeckungstour zu gehen. Koche als Nächstes marokkanischen Couscous mit Zucchini, Aubergine und getrockneten Aprikosen oder marokkanisches Rührei.

Du suchst doch noch nach weiteren Kürbisrezepten? Dann können wir dir unseren Kürbis-Nudelauflauf mit Spinat oder ein Kürbis-Risotto mit Datteln.

Dekoriere Küche, Esszimmer und Co. mit hübschen Herbst-Ideen! Vor allem Basteln mit getrockneten Blättern geht schnell, einfach und kostet wenig Geld. Probier’s aus!