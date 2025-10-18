Marry Me Chicken Ramen: Komfortessen in 30 Minuten

Aktuell kuschele ich mich am liebsten mit einer Decke auf der Couch ein. Was mir dann noch zu meinem Glück fehlt, ist ein guter Film und eine große Schüssel Marry Me Chicken Ramen. Saftiges Hähnchen in einer reichhaltigen Tomaten-Sahne-Soße, ergänzt durch Parmesan, Knoblauch und Kräuter – was könnte in einem solchen Moment leckerer sein?

Marry Me Chicken Ramen: dein neues Lieblingsrezept

Ursprünglich stammt die Ramen aus Japan, wo sie weit mehr als nur eine Nudelsuppe ist. Ramen steht für Gemeinschaft und für schnelle, zugleich aber nahrhafte Mahlzeiten. Mit der Zeit haben sich weltweit kreative Varianten entwickelt, die traditionelle Elemente mit moderner Küche verbinden.

Marry Me Chicken entstand wiederum in den USA. Man erzählt sich, das Gericht sei so unwiderstehlich, dass es angeblich Heiratsanträge auslösen könne. Ob das stimmt oder nicht – fest steht, dass es mit seiner intensiven Soße und den herzhaften Aromen Eindruck hinterlässt.

Die Kombination dieser beiden Gerichte ist weder schwer noch kompliziert und schmeckt einfach unfassbar lecker. Dabei dauert die Zubereitung gerade einmal eine halbe Stunde.

Erhitze etwas Öl in einer Pfanne und brate gewürzte Hühnerbrüste darin an. Nimm das Hähnchen heraus, brate Knoblauch und getrocknete Tomaten kurz an und lösche alles mit Hühnerbrühe ab, dann füge Sahne, Kräuter, Chiliflocken und Parmesan hinzu. Lege das Hähnchen zurück in die Soße und lass es bei niedriger Hitze 10 Minuten köcheln. Koche währenddessen die Ramen-Nudeln nach Packungsanweisung und vermenge sie anschließend mit der Soße. Schneide das Hähnchen in Scheiben, serviere alles in Schüsseln und garniere es mit frischen Kräutern.

Die Marry Me Chicken Ramen ist eines dieser Gerichte, die man mit Freunden teilt oder an Abenden genießt, an denen man sich etwas Besonderes gönnt, ohne stundenlang in der Küche zu stehen. Die Ramen-Nudeln machen das Rezept alltagstauglich, während die Soße ihm Tiefe verleiht.

Wir bei Leckerschmecker lieben Ramen. Wenn es dir ähnlich geht, probiere auch die Rezepte für Tantanmen Ramen mit Hackfleisch, Kokos-Curry-Ramen und Ramen mit Carbonara-Soße.

Marry Me Chicken Ramen Anke Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 2 EL Öl

2 Hähnchenbrustfilets

Salz und Pfeffer

1 TL Paprikapulver

3 Knoblauchzehen

50 g getrocknete Tomaten

400 ml Hühnerbrühe

200 ml Sahne

1/2 TL Chiliflocken optional

50 g Parmesan gerieben

2 Pck. Ramen-Nudeln online z.B. hier 🛒

1 gekochtes Ei

Frühlingszwiebeln gehackt

Sesam hell und dunkel Zubereitung Erhitze das Öl in einer Pfanne. Würze das Hähnchen mit Salz, Pfeffer und Paprikapulver. Brate das Hähnchen von beiden Seiten 5-6 Minuten an. Nimm es dann aus der Pfanne und stelle es beiseite. Schäle den Knoblauch und hacke ihn fein. Schwitze ihn kurz in der Pfanne an, bis er duftet. Schneide die getrockneten Tomaten in Streifen und brate sie mit an. Lösche beides mit der Brühe ab und gieße die Sahne hinzu. Verrühre alles. Würze mit Chiliflocken und Parmesan. Lege das Fleisch zurück in die Pfanne und lass den Pfanneninhalt für 10 Minuten köcheln. Gare die Nudeln nach Packungsanweisung in einem Topf. Gieße sie danach ab. Schneide das Fleisch in Streifen. Verteile Nudeln, Soße und Fleisch auch zwei Schüsseln. Halbiere das Ei und setze je eine Hälfte auf die Marry Me Chicken Ramen. Verteile auch das Fleisch. Garniere das Gericht noch mit gehackten Frühlingszwiebeln und Sesam. Notizen Bei Geniale Tricks findest du passende Dekoideen für die Küche und den Esstisch. Selbstgebastelte Windlichter sorgen für eine stimmungsvolle Atmosphäre im Herbst.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.