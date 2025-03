Von diesem cremigen Kichererbsensalat bekommst du nicht genug

Marry Me Chickpeas wird deine neue Lieblingszubereitung für Kichererbsen! Dieser lauwarme, himmlisch gute Salat ist im Handumdrehen zubereitet und benötigt keine ausgefallenen Zutaten. Einfach lecker, gesund und vielseitig einsetzbar: Er funktioniert ohne Probleme als sattmachende Hauptspeise, ist aber auch eine köstliche Beilage.

Marry Me Chickpeas bereitest du in nur einer Pfanne zu

Ich liebe Kichererbsen für ihre unzähligen Möglichkeiten. Und auch in diesem lauwarmen Kichererbsensalat als Marry Me Chickpeas machen sie eine hervorragende Figur. Du kannst sie direkt essen, wenn sie frisch aus der Pfanne kommen. Sollte jedoch etwas übrig bleiben, kannst du sie auch einpacken und für bis zu drei Tage im Kühlschrank aufbewahren.

Kalt schmecken sie nämlich genauso gut, und wie bei vielen Salaten gilt auch hier: Am nächsten Tag, wenn alle Aromen durchziehen konnten, ist er fast noch leckerer. Sie eignen sich also perfekt zum Vorkochen: Nach Feierabend zauberst du dir ein köstliches Abendessen und hast direkt eine wunderbare Mahlzeit für den nächsten Tag!

Marry Me Chickpeas kochst du ohne großen Aufwand ganz schnell nach. Du musst nur ganz wenig schnippeln und anschließend kommt alles einfach in einer Pfanne zusammen. Schäle zuerst die Zwiebel und die Knoblauchzehen und schneide sie in feine Würfel. Nimm anschließend die Tomaten aus dem Öl und schneide sie in Streifen. Brate danach alles, was du gerade kleingeschnitten hast, in einer Pfanne 🛒 an. Sobald die Zwiebeln glasig werden, kommen die Kichererbsen und die Gewürze dazu.

Lösche alles mit der Gemüsebrühe ab, wenn die Kichererbsen leicht angebräunt sind. Rühre den Frischkäse dazu, bis er sich aufgelöst hat, und lass das Gericht kurz ein wenig köcheln. Halbiere währenddessen die Zitrone und presse den Saft aus.

Verteile den Salat abschließend auf vier Schüsseln, gieße gleichmäßig den frischen Zitronensaft darüber und dekoriere alles mit den Sesamkörnern. Guten Appetit!

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Bei Leckerschmecker findest du noch viel mehr leckere Rezepte für Kichererbsen. Vielleicht probierst als Nächstes einen Zucchinisalat mit Kichererbsen. Zum Snacken eignen sie sich aber auch richtig gut, wie diese gerösteten Honig-Zimt-Kichererbsen beweisen. Als weiteres köstliches Hauptgericht musst du unbedingt dieses Kichererbsen-Dal probieren. Für noch mehr Ideen steht dir unser Koch-Bot rund um die Uhr zur Verfügung!

Marry Me Chickpeas Dominique keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 20 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 1 rote Zwiebel

4 Knoblauchzehen

100 g getrocknete Tomaten in Öl

2 Dosen Kichererbsen

1 TL Basilikum getrocknet

1 TL Thymian getrocknet

1 TL Rosmarin getrocknet

300 g Frischkäse

100 ml Gemüsebrühe

100 g Babyspinat

2 EL Sesamkörner

1 Bio-Zitrone Zubereitung Schäle die Zwiebel und die Knoblauchzehen und hacke beides fein. Schneide die getrockneten Tomaten in Streifen. Spüle die Kichererbsen gründlich ab.

Erhitze etwas Öl von den Tomaten in einer Pfanne. Brate die Zwiebel, den Knoblauch und die Tomaten darin an. Gib die Kichererbsen und die Kräuter dazu, sobald die Zwiebelwürfel glasig werden. Brate sie kurz mit an, bis sie leicht gebräunt sind.

Gib den Frischkäse, Gemüsebrühe und den Spinat dazu. Lass alles kurz köcheln, bis der Spinat zusammenfällt.

Röste den Sesam in einer Pfanne ohne Fett.

Halbiere die Zitrone und presse den Saft aus. Verteile das Gericht auf vier Schüsseln, gieße den Zitronensaft darüber und garniere es mit den Sesamkörnern.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.