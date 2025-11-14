Marzipan-Himbeer-Plätzchen sorgen für weihnachtliche Genussmomente

Die Weihnachtsbäckerei hat geöffnet. Heute backen wir süße Marzipan-Himbeer-Plätzchen. Diese zarten, buttrigen Kekse passen perfekt in die Winterzeit und schmecken zum Nachmittagskaffee oder einfach zwischendurch. Lass sie uns gemeinsam backen!

Marzipan-Himbeer-Plätzchen: Keksrezept für deine Backstube

Marzipan besteht aus gemahlenen Mandeln, Zucker und beigefügten Aromastoffen. Am bekanntesten sind das Lübecker Marzipan, das Mazapán de Toledo aus Spanien und das Königsberger Marzipan.

Diese Süßspeise stammt ursprünglich aus dem Orient. Vermutlich wurde es zuerst in Persien hergestellt und kam im Mittelalter mit den Arabern nach Europa. Marzipan war im 14. Jahrhundert beim europäischen Adel als Konfekt beliebt, das gegen Verstopfung und Blähungen wirken sollte, aber auch als Potenzmittel verkauft wurde. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts gründeten dann zwei Konditoren die ersten Marzipanfabriken im deutschsprachigen Raum. Das Niederegger Marzipan war geboren.

Plätzchen mit Marzipan sind vor allem in Deutschland und Skandinavien beliebt. In unserer heutigen Variante verfeinern wir sie mit leckerer Himbeermarmelade.

Verknete dafür alle Zutaten zu einem Teig, wickle diesen in Frischhaltefolie und lege ihn für mindestens eine halbe Stunde in den Kühlschrank. Rolle den Teig dann zu kleinen Kugeln, die du leicht platt drückst. Danach brauchst du nur eine herzförmige Vertiefung in die Plätzchen drücken und diese mit nach dem Backen mit Himbeermarmelade füllen. Puderzucker rundet die süßen Marzipan-Himbeer-Plätzchen ab.

Die perfekte Balance zwischen süß und fruchtig macht die Plätzchen so unwiderstehlich. Ihr Duft erfüllt schnell den ganzen Raum und sorgt für eine wohlig warme Atmosphäre.

