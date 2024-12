Marzipan-Schneebälle: unser liebstes dänisches Weihnachtsgebäck

Wasche die Bio-Orange und teile sie in der Mitte. Reibe von einer halben Orange die Schale ab und presse den Saft aus.

Schneide das Marzipan in kleine Stücke. Vermenge es mit dem Puderzucker, der Prise Salz, dem Orangensaft und dem Orangenabrieb in einer Schüssel und verknete alle Zutaten mit den Händen zu einer glatten Masse.

