Marzipan-Schneebälle: unser liebstes dänisches Weihnachtsgebäck

Nach weißen Weihnachten sehnen wir uns doch insgeheim alle, oder? Leider liegt gerade in der Zeit rund um die Feiertage meist kein Schnee. Aber davon lassen wir uns nicht die Stimmung verderben, denn wir machen uns den Schnee in Form von dänischen Snebolde einfach selbst. Das sind kleine Kugeln aus Marzipan, die ein bisschen an Schneeflocken erinnern und uns dabei auch noch die Weihnachtszeit versüßen. Wir zeigen dir, wie sie gemacht werden.

Marzipan-Schneebälle nach Originalrezept

Spoiler: Marzipan-Schneebälle sind schneller vernascht, als du gucken kannst. Kaum liegen sie zusammen mit anderem weihnachtlichem Gebäck auf einem bunten Teller, sind sie auch schon wieder weg. So wird das nichts mit weißen Weihnachten. Zum Glück sind die Schneebälle so einfach zuzubereiten, dass du im Handumdrehen für süßen Nachschubsorgen kannst.

Die Marzipan-Schneebälle heißen eigentlich Snebolde und stammen ursprünglich aus Dänemark. Dort sind sie eine beliebte Süßigkeit zu Weihnachten. Und wie das mit köstlichen Dingen eben so ist, irgendwann landet das Rezept auch bei uns. Schließlich lieben wir Marzipan mindestens genauso sehr wie die Dänen. Deshalb verwöhnen wir uns und unsere liebsten in diesem Jahr mit einer großen Ladung selbst gemachter Marzipan-Schneebälle.

Die bestehen aus einem weichen Kern, der aus Marzipan, etwas Salz, dem Abrieb einer Bio-Orange, etwas Orangensaft und Puderzucker. Umhüllt werden sie mit einer Schicht knackiger weißer Schokolade und Kokosraspel für den perfekten winterlichen Look.

Natürlich ist das Rezept für die dänischen Snebolde nicht in Stein gemeißelt und du kannst nach Lust und Laune experimentieren. Statt Orangensaft, kannst du der Marzipanmasse auch einen Schuss Orangenlikör hinzufügen. Das macht ihren Geschmack noch intensiver. Bist du kein Kokosfan, dann lass die Raspel einfach weg und rolle die Kugeln in Puderzucker.

Jetzt wird es wieder gemütlich. Das passende Gebäck darf dann natürlich nicht fehlen. Neben Marzipan-Schneebällen naschen wir auch gebrannte Vanillemandeln, zarte Vanillekipferl und saftige Kokosmakronen. Was auch nicht fehlen darf: weihnachtliche Deko und die machen wir in diesem Jahr einfach selbst, zum Beispiel in Form einer hübschen Lichterkette mit Salzteigsternen. Die Anleitung findest du bei Geniale Tricks.

Marzipan-Schneebälle Judith Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 1/2 Bio-Orange

200 g Marzipan online, zum Beispiel hier 🛒

1 EL Puderzucker

1 Prise Salz

2 EL Orangensaft

150 g weiße Schokolade

1 TL Butter

100 g Kokosraspeln Zubereitung Lege ein Backblech mit Backpapier aus. Wasche die Bio-Orange und teile sie in der Mitte. Reibe von einer halben Orange die Schale ab und presse den Saft aus. Schneide das Marzipan in kleine Stücke. Vermenge es mit dem Puderzucker, der Prise Salz, dem Orangensaft und dem Orangenabrieb in einer Schüssel und verknete alle Zutaten mit den Händen zu einer glatten Masse. Rolle aus der Marzipan-Masse rund 25 gleich große Kugeln und lege sie auf das Backblech. Hacke die Schokolade. Schmelze sie dann in einer Schüssel zusammen mit der Butter über einem Wasserbad. Stecke einen Zahnstocher in die Marzipankugeln, tauche jede einzeln in die flüssige Schokoladenmasse und lass sie gut abtropfen. Lege sie zurück auf das Backblech und lass die Schokolade leicht antrocknen. Wälze die Kugeln dann durch Kokosraspeln, sodass sie vollständig damit bedeckt sind und lasse sie dann vollständig auf dem Backblech festwerden.

