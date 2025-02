Marzipanbrötchen mit Hefe: versüßen dir jedes Frühstück

Nachkatzen, aufgepasst: Marzipanbrötchen sind das perfekte Frühstücksgebäck für Fans von süßen Backwaren. Sie bestehen aus einem weichen Hefeteig und einer süßen Marzipanfüllung. Ihre Zubereitung geht einfach – das Schwierigste ist wohl die Wartezeit, wenn die Brötchen fluffig aufgehen müssen. Hier ist unser Rezept.

Marzipanbrötchen: luftig-lockere Hefebrötchen mit süßer Füllung

Marzipanbrötchen haben etwas Nostalgisches. Zumindest für mich. Eine Zeit lang kaufte ich mir jeden Tag nach der Schule eines – oder zumindest wollte ich das. Es stellte sich nämlich heraus, dass sie beim Bäcker meines Vertrauens meist schnell vergriffen waren. So machte es den Tag direkt um einiges besser, wenn ich genug Glück hatte, noch eines zu ergattern. Fröhlich mampfend setzte ich danach meine Heimfahrt fort und freute mich über das süße Hefegebäck.

Doch auch ohne Nostalgie schmecken Marzipanbrötchen unheimlich gut. Kein Wunder, denn süßer Hefeteig mit einer cremigen Marzipanfüllung geht schließlich immer. Und viele Zutaten brauchst du dafür auch nicht. Nur Weizenmehl, am besten die Type 405, Hefe, Milch, Butter, ein Ei und etwas Zucker. Verknete die Zutaten gut und lass den Teig an einem warmen Ort gehen 🛒, bis sich sein Volumen verdoppelt hat. Währenddessen verrührst du Marzipan-Rohmasse mit ein wenig Sahne, bis sie eine cremige Konsistenz erhält.

Teile den Teig in zwölf bis 14 Portionen auf und forme aus jeder einen flachen Fladen. In die Mitte gibst du nun etwa einen Esslöffel Marzipanmasse. Falte den Teig vorsichtig drum herum und mache ein rundes Brötchen daraus. Lege deine Teiglinge mit der Naht nach unten auf ein mit Backpapier ausgeschlagenes Backblech und bedecke sie mit einem sauberen Geschirrtuch. Nach einer weiteren Gehzeit können sie in den Ofen wandern und backen dort goldbraun auf. Beißt du in die noch warmen Brötchen, wird dich das cremige Innere überraschen und erfreuen zugleich. Soo lecker!

Backen mit Marzipan ist super und wir probieren immer gern aus, was schmeckt. Mach doch mal Marzipanplätzchen oder Marzipan-Mandorlini. Besonders lecker ist auch dieser Marzipan-Nusskuchen.

Marzipanbrötchen Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 25 Minuten Min. Zubereitungszeit 15 Minuten Min. 1 Stunde Std. 30 Minuten Min. Portionen 12 Zutaten 1x 2x 3x 1 Paket Trockenhefe 7 g

170 ml Milch lauwarm

400 g Weizenmehl Type 405

1 Prise Salz

60 g Zucker

70 g Butter weich

1 Ei

200 g Marzipanrohmasse

3 EL Sahne Zubereitung Verrühre die Hefe mit der Milch und stelle sie beiseite.

Vermische nun Weizenmehl, Salz und Zucker miteinander und schaffe in der Mitte eine Mulde. Gieße die Hefemilch hinein und füge Butter und das Ei hinzu. Verknete alles für etwa 10 Minuten zu einem glatten Teig. Decke die Schüssel mit einem Geschirrtuch ab und lass ihn etwa 1 Stunde gehen, bis er sein Volumen verdoppelt hat.

Verrühre Marzipan und 2 EL Sahne miteinander, bis die Masse cremig ist.

Teile den Teig in 12-14 Portionen. Rolle diese flach aus.

Gib je etwa 1 EL Marzipanmasse in die Mitte und falte die Fladen ein. Lege die Brötchen mit der Naht nach unten auf ein Blech und lass sie weitere 30min. ruhen.

Heize den Backofen auf 179 °C Ober-/Unterhitze vor.

Bepinsele die Brötchen mit der restlichen Sahne und backe sie 13-15 Minuten bis sie goldbraun sind.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.