Süße Marzipanplätzchen: Rezept für die Vorweihnachtszeit

Wir eröffnen die Weihnachtsbäckerei und probieren am laufenden Band neue Rezepte aus. Ganz besonders haben es uns diese Marzipanplätzchen angetan. Hübsche Formen, zauberhafter Geschmack und nach Lust und Laune zu verzieren: Das macht Spaß!

Wir lieben Marzipanplätzchen zum Ausstechen

Plätzchen zum Ausstechen wie diese Marzipanplätzchen sind eine super Sache, um die Lieben zusammenzubringen. Alle dürfen mithelfen, auch die Kleinsten in der Runde. Immerhin lieben Kinder es, vom Keksteig zu naschen, Plätzchen auszustechen und nach dem Backen zu verzieren. Ob Zuckerguss oder Zitronenglasur, ob bunte Perlen oder Schokoladenraspeln: Diese Kekse sind wie eine Leinwand, auf der man sich austoben kann.

Das Vorbereiten vom Teig geht ganz leicht: Rühre weiche Butter, Zucker und eine Prise Salz schaumig und danach ein Eigelb ein. Die Marzipanrohmasse solltest du zerkleinern und erst dann einrühren, damit sie sich so gut wie möglich auflösen kann. Danach kommt auch das Mehl dazu und alle Zutaten werden zu einem glatten Teig verknetet. Dieser muss jetzt nun erst einmal eine Stunde eingewickelt im Kühlschrank ruhen.

Gut zu wissen: Wie bewahrt man Plätzchen am besten auf? Ist eine Blechdose oder eine aus Kunststoff die bessere Idee, und worauf sollte man sonst noch achten? Wir verraten dir wichtige Facts aus der Weihnachtsbäckerei dir in unserem Leckerwissen.

Danach kannst du ihn auf einer mit Mehl bestäubten Arbeitsfläche ausrollen und ausstechen. Die Marzipanplätzchen müssen anschließend zehn bis 13 Minuten im Ofen backen und gut abkühlen. Jetzt kannst du sie verzieren und schon einmal das erste probieren. Und, schmecken die nicht toll?

Die Vorweihnachtszeit ist nicht nur zum Backen, sondern auch zum Basteln da. Wie wäre es mit selbst gemachter Deko wie diesen Schneekugeln in Marmeladengläsern? Schnell gemacht und echte Hingucker!

Wie wäre es als Nächstes mit einer Ladung Marzipan-Himbeer-Plätzchen oder einem Blech voller Vanillekipferl? Auch klassische Spitzbuben mit Marmelade sind immer eine gute Idee.