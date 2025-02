So backst du knusprige Marzipanstangen mit Blätterteig

Wir lieben schnelle Snacks wie diese Marzipanstangen! Sie sehen hübsch und raffiniert aus, schmecken köstlich und sind so einfach zubereitet, dass sie allen, vom Backanfänger bis zum Profi, gelingen. Aber aufgepasst, die süße Knabberei hat einen echten Suchtfaktor – wenn du Marzipan magst!

Marzipanstangen mit Blätterteig

Das Rezept für die Marzipanstangen ist, wie angedeutet, herrlich simpel. Du brauchst dafür lediglich Marzipanrohmasse, die du mit Eiern, Milch und gehackten Mandeln vermischst. Das wird deine Füllung für das Gebäck. Dann nimmst du zwei fertige Blätterteige aus dem Kühlregal, rollst sie auf und bestreichst einen Teig mit der Mandel-Marzipanmasse. Der zweite Teig kommt als Deckel obendrauf. Dekoriert wird das Ganze mit noch mehr gehackten Mandeln, bevor die Teigplatten zugeschnitten und in Stangen, Schleifen oder andere hübsche Formen geteilt werden. Dann wandert das Gebäck in den Ofen und ist in 20 Minuten fertig.

Marzipan wertet die einfache Leckerei mit Blätterteig deutlich auf. Es hat eine lange Geschichte und war bereits im Orient bekannt, bevor es seinen Weg nach Europa fand. Ursprünglich handelte es sich bei Marzipan um ein Luxusprodukt, das mit Goldblatt überzogen und zu kunstvollen Figuren geformt wurde, die bei königlichen Banketten und festlichen Anlässen präsentiert wurden. Im Laufe der Zeit wurde Marzipan zu einem Bestandteil der europäischen Süßwarentradition und fand seinen Platz in vielen Gebäcksorten, darunter auch die beliebten Marzipanstangen.

Nach dem Backen kannst du die Marzipanstangen noch mit geschmolzener Schokolade, Zuckerguss, Puderzucker oder gehackten Nüssen verzieren – oder sie einfach pur genießen.

