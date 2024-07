Indisch zum Frühstück: So machst du ein Masala-Omelett

Wenn die Küche schon morgens lecker nach Curry duftet, kann es nur das Masala-Omelett zum Frühstück geben. Dieses herzhafte Gericht macht nicht nur lange satt, sondern liefert dir durch die Gewürze gleich viele gesunde Nährstoffe mit. Das Rezept ist super einfach.

Masala-Omelett für einen würzigen Start in den Tag

Für das leckere Frühstück mit Ei brauchst du vor allem die richtigen Gewürze. Wir haben uns natürlich für Masala, aber auch Curry und Cayennepfeffer entschieden. Wenn du es nicht so scharf magst, kannst du anstatt Cayenne auch einfach Paprikapulver nehmen. Beim Gemüse kannst du kreativ sein. Tomate und Zwiebel sind der Klassiker, aber auch Pilze schmecken super in deinem Omelett.

Masala ist eine Mischung aus verschiedenen Gewürzen, die man oft in der indischen Küche benutzt. Diese Gewürze machen das Essen nicht nur besonders lecker und würzig, sondern können auch gut für die Gesundheit sein. Sie helfen, Entzündungen zu verringern und die Verdauung zu verbessern.

In der ursprünglichen Gewürzmischung finden sich unter anderem Bockshornklee, Cumin, Koriander, Zimt, Ingwer, Anis, Kümmel, Nelken und Chilis. Manche Gewürze, wie Zimt, können auch den Blutzucker niedrig halten, was für Menschen mit Diabetes gut ist. Die Chilis regen den Stoffwechsel an und Ingwer ist gut für dein Immunsystem. Insgesamt ist Masala aber super, um Essen Geschmack zu geben und gleichzeitig gesund zu bleiben.

Das Masala-Gewürz gibt es mittlerweile in den meisten Supermärkten. Solltest du es gerade nicht zu Hause haben, kannst du auch einfach nur Curry verwenden und vielleicht noch etwas Kurkuma dazu geben. So schmeckt das Masala-Omelett trotzdem herrlich würzig.

Getoppt wird das ganze natürlich mit Koriander, der ist aus der indischen Küche nicht wegzudenken. Solltest du Koriander nicht mögen, kannst du alternativ natürlich einfach Petersilie verwenden. Eine Limette rundet das ganze nochmal ab und verleiht deinem Omelett die perfekte Säure.

