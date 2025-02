Matcha-Brownies: unwiderstehlich lecker und schnell gebacken

Brownies sind die perfekte kleine Nascherei, wenn du Appetit auf etwas Süßes hast, es aber kein großer Kuchen sein soll. Das leckere Gebäck aus den USA ist schnell fertig, mindestens genauso schnell verputzt und so wandelbar, dass du immer wieder neue Varianten probieren kannst. Heute gibt es die süßen Teilchen mal als Matcha-Brownies.

So einfach gelingen diese Matcha-Brownies

Wer sagt eigentlich, dass Brownies immer braun und mit dunkler Schokolade zubereitet sein müssen? Eben, und genau deshalb gibt es heute einfach mal eine grüne Variante. Die sind aber nicht etwa mit der zur Zeit so angesagten Pistazie, sondern mit Matcha-Tee gebacken. Der verleiht dem Gebäck eine leicht herbe Note und die grüne Farbe. Aber keine Angst, die süßen Aromen kommen trotzdem nicht zu kurz, denn auf Schokolade wollen wir bei dieser Brownie-Variante nicht ganz verzichten.

Wenn es ein Gebäck ganz weit oben in die Liste meiner Lieblingsnascherei geschafft hat, dann Brownies und das nicht nur in ganz klassischer Form. Ich mag auch die Sorten, die auf den ersten Blick etwas ausgefallener erscheinen, wie diese grünen Matcha-Brownies. Zuerst war es natürlich das hübsche Äußere, was mich überzeugt hat und dann der Geschmack. Mit ihrem klebrig-süßem Kern und den knackigen Schokoladenstückchen sind die Brownies einfach zum Anbeißen.

Für die Brownies schmilzt du zuerst weiße Schokolade zusammen mit Butter über einen Wasserbad zu einer cremigen Masse. Dann schlägst du Eier mit Zucker und Vanilleextrakt schaumig und verrührst die trockenen Zutaten miteinander. Zu der Butter-Zucker-Mischung kommt nun die geschmolzene Schokolade. Anschließend hebst du vorsichtig die trockenen Zutaten und zum Schluss die Schokoladentropfen unter. Dann musst du den Teig nur noch in eine Form füllen und backen. Wenn die Mitte noch klebrig und weich ist, sind die Brownies perfekt. Lasse sie abkühlen, schneide sie in Stücke und dann darfst du endlich probieren.

Brownie-Hunger? Diese veganen Kichererbsen-Brownies, diese Frischkäse-Brownies oder diese Himbeer-Brownies solltest du ebenfalls unbedingt probieren.