Matcha-Mango-Eis am Stiel: erfrischendes Sommer-Dessert

Der Sommer ist zurück! Um die hohen Temperaturen gut zu überstehen, darf ein erfrischendes Eis nicht fehlen – am besten selbst gemacht. Unser Matcha-Mango-Eis am Stiel lässt sich einfach zu Hause zubereiten und sorgt an heißen Tagen für eine wohltuende Abkühlung.

Matcha-Mango-Eis am Stiel: Rezept zum Verlieben

Matcha stammt aus Japan und ist mittlerweile wahrscheinlich jedem geläufig. Bereits im 12. Jahrhundert entwickelten Mönche die aufwendige Herstellung dieses pulverisierten Tees, bei der nur die zartesten Teeblätter verwendet werden. Diese werden im Schatten gezüchtet, um ihre intensive grüne Farbe und den charakteristischen Umami-Geschmack zu entwickeln. Heute findet sich Matcha nicht nur in traditionellen Teezeremonien, sondern auch in modernen Desserts und Eiscreme.

Für dein Matcha-Mango-Eis am Stiel benötigst du hochwertiges Matcha-Pulver, das du am besten in einem asiatischen Feinkostladen oder online bestellst. Achte auf zeremoniellen Matcha oder zumindest auf Kochmatcha in guter Qualität. Reife Mangos erkennst du an ihrer leicht nachgiebigen Konsistenz und dem süßlichen Duft. Zusätzlich brauchst du noch Seidentofu, Wasser und ein wenig Agavendicksaft für die Süße.

Die Mango schälst du und schneidest das Fruchtfleisch dann vom Kern. Anschließend pürierst du sie. In einem anderen Rührgefäß pürierst du auch Matcha, Seidentofu und Agavendicksaft. Jetzt brauchst du Eisformen. In die füllst du erst das Matchapüree und danach das Mangopüree. Stecke zum Schluss noch einen Stiel hinein und stelle das Matcha-Mango-Eis dann ins Eisfach.

Du solltest sie dort mindestens vier Stunden tiefkühlen. Fange deshalb am besten gleich mit der Zubereitung an, damit du pünktlich zur Rückkehr des Sommers ein leckeres Eis naschen kannst, das ohne raffinierten Zucker oder Zusatzstoffe auskommt und dennoch unglaublich lecker ist.

Matcha-Mango-Eis am Stiel Anke keine Bewertungen Rezept drucken Portionen 6 Stück Kochutensilien (online z.B. hier 🛒 1 Set Eisformen mit Stiel Zutaten 1x 2x 3x 0,5 TL Matchapulver

20 ml heißes Wasser

1/2 Mango

150 g Seidentofu

2 EL Agavendicksaft Zubereitung Übergieße den Matcha in einer kleinen Schale mit 20 ml heißem Wasser. Rühre ihn mit einem Schnee- oder Bambusbesen glatt. Lass ihn danach abkühlen.

Schäle die Mango, schneide das Fruchtfleisch von Kern und püriere es.

Püriere den Matcha, Seidentofu und Agavendicksaft in einem weiteren Gefäß.

Fülle nun zuerst das Matchapüree in die Eisformen und danach das Mangopüree.

Stecke zum Schluss die Stiele in die Formen und kühle das Eis mindestens 4 Stunden im Tiefkühler durch. Notizen Du kannst die Pürees natürlich auch andersherum oder abwechselnd in die Eisformen gießen.

