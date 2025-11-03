Matcha macht müde Menschen munter

Jeden Morgen das gleiche Spiel: Eben noch von einem Urlaub an einem warmen Südseestrand geträumt und im nächsten Moment reißt einen der Wecker in die Realität zurück. Wenn man es dann geschafft hat, das schrille Ding irgendwie auszuschalten, und aus dem Bett zu kriechen, braucht man etwas, das munter macht. Und nein, Kaffee ist nicht gemeint. Stattdessen wartet im Kühlschrank eine Portion Matcha-Overnight-Oats mit Kokos auf dich.

Energiekick am Morgen: Matcha-Overnight-Oats mit Kokos

Das Lebenselixier, das viele am Morgen zum Wachwerden brauchen ist nun mal der Kaffee. Es gibt aber auch etwas anderes, was die Lebensgeister wecken kann und das ist Matcha. Den mögen aber nicht alle, zumindest nicht als Getränk. Eine tolle Alternative sind aber diese leckeren Matcha-Overnight-Oats mit Kokos.

Das Beste: Die Overnight-Oats heißen Ovenight-Oats, weil du sie am Abend vorbereitest und sie über Nacht im Kühlschrank ziehen lässt. So holst du dir am Morgen dein fertiges Frühstück nur noch heraus, belegst es mit frischem Obst und kannst direkt loslöffeln.

Für eine besonders cremige Konsistenz und ein süßes Aroma, das perfekt mit dem herben Geschmack des Matchas harmoniert, vermischst du Haferflocken mit Chiasamen, Honig, Wasser und Matcha zusätzlich noch mit ungesüßter Kokosmilch. Dann stellst du alles abgedeckt erst einmal über Nacht, aber mindestens für sechs Stunden in den Kühlschrank.

Wenn du also mal wieder unsanft geweckt wurdest und noch schlaftrunken in die Küche tappst, dann holst du einfach die Oats aus dem Kühlschrank und garnierst sie nur noch mit ein paar Bananenscheiben, Heidelbeeren, Kürbiskernen (oder Nüssen deiner Wahl) und Kokoschips. So kann doch eigentlich jeder Morgen starten, oder?

Und für Abwechslung auf dem Frühstückstisch sorgen zum Beispiel diese Apfel-Zimt-Overnight-Oats, diese Pistazien-Overnight-Oats oder diese Pumpkin-Spice-Overnight-Oats.

Matcha-Overnight-Oats mit Kokos

200 ml Kokosmilch ungesüßt

100 ml Wasser

1 TL Matcha-Pulver online, zum Beispiel hier 🛒

1 EL Honig alternativ Ahornsirup

100 g zarte Haferflocken

1 EL Chiasamen

1 kleine Banane

50 g Heidelbeeren

1 EL Kürbissamen

1 EL Kokoschips Zubereitung Verrühre in einer Schüssel Kokosmilch, Wasser, Matcha-Pulver und Honig oder Ahornsirup zu einer glatten Mischung. Gib die Haferflocken und Chiasamen dazu und rühre alles gründlich um, bis alles gut mit Flüssigkeit bedeckt ist. Verteile die Mischung auf zwei Schüsseln und stelle sie abgedeckt über Nacht in den Kühlschrank. Schneide am nächsten Morgen die Bananen in Scheiben und verteile sie zusammen mit den Heidelbeeren, den Kürbissamen und Kokoschips auf den Overnight-Oats vor dem Servieren. Notizen Der Herbst ist da. Wenn es morgens noch dunkel ist, kann eine selbst gestaltete Lichterkette aus Tannenzapfen für Stimmung sorgen.

