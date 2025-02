Matcha-Panna-Cotta: köstlich-cremiges Dessert mit fruchtiger Soße

Nach einem guten Essen gehört ein angemessenes Dessert einfach dazu. Und das darf natürlich auch mal ausgefallener sein. Diese himmlisch gute Matcha-Panna-Cotta trifft da genau ins Schwarze. Superlecker, cremig und mit der dazugehörigen Mangosoße angenehm fruchtig.

Diese Matcha-Panna-Cotta wird beim nächsten Dinner alle begeistern

In diesem Rezept verwendest du statt Sahne, wie bei der klassischen Panna cotta, Kokosmilch. Sie bringt eine Geschmacksnote ins Dessert, die den Matcha-Geschmack perfekt ergänzt und durch die süße Mangosoße passend abgerundet wird.

Auch für die Gelatine nimmst du hier eine pflanzliche Alternative. Agar-Agar wird aus den Zellwänden verschiedener Algenarten gewonnen und hauptsächlich in Ostasien hergestellt. Du brauchst dir aber keine Sorgen um den Geschmack machen, da Agar-Agar absolut geschmacksneutral ist. In Japan und China wird es bereits seit dem 17. Jahrhundert genutzt, um zum Beispiel Tokoroten herzustellen. Das sind Nudeln, die vor allem in den heißen Sommermonaten eine kalte und erfrischende Zwischenmahlzeit ergeben.

Wenn du noch nie mit Agar-Agar gekocht hast, wundere dich nicht über die geringe Mengenangabe. Weniger ist hier definitiv mehr. Ein halber Teelöffel Agar-Agar hat eine Gelierfähigkeit von drei bis vier Blättern Gelatine. Verändere die Menge also nur vorsichtig, wenn du die Matcha-Panna-Cotta cremiger oder fester zubereiten möchtest.

Erhitze zuerst die Kokosmilch in einem kleinen Topf und rühre das Matchapulver unter. Sobald die Milch heiß ist, kannst du den Zucker in ihr auflösen und das Agar-Agar hinzugeben. Lass die Mischung für einige Minuten köcheln und gieße sie in passende Förmchen 🛒. Wenn sie etwas abgekühlt ist, stelle die Förmchen in den Kühlschrank. Dort kann die Matcha-Panna-Cotta vollständig auskühlen und fest werden.

Schneide vor dem Servieren eine Mango klein und lege dir, falls du möchtest, einige Würfel zum Garnieren beiseite. Den Rest kannst du zu einem cremigen Püree pürieren. Je nachdem, wie du die Matcha-Panna-Cotta anrichten möchtest, kannst du sie vorsichtig umstürzen und mit der Mangocreme übergießen oder sie im Glas lassen und die Mangocreme ebenfalls hineinkippen. Hauptsache, du lässt es dir am Ende schmecken!

Dominique Matcha-Panna-Cotta 5 (1 Bewertung) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Ruhezeit 4 Stunden Std. Gesamtzeit 4 Stunden Std. 30 Minuten Min. Portionen 4 Kochutensilien 4 Puddingförmchen Zutaten 1x 2x 3x 400 ml Kokosmilch

3 g Matchapulver

5 g Bourbon-Vanillepulver gemahlen

60 g Zucker optional etwas mehr für die Mangocreme

3/4 TL Agar-Agar

1 reife Mango alternativ etwa 250 g TK-Mango Zubereitung Bringe die Kokosmilch in einem kleinen Topf zum Kochen. Rühre das Matchapulver unter, sobald die Kokosmilch heiß ist. Gib anschließend Vanillepulver und Zucker hinzu. Rühre die Milch, bis sich alles vollständig aufgelöst hat.

Lass die Milch einmal aufkochen und rühre das Agar-Agar-Pulver unter. Lass es für etwa 3 Minuten köcheln und nimm es dann vom Herd.

Fülle die Masse in Förmchen und lass sie abkühlen. Sobald die Panna cotta abgekühlt ist, stelle die Förmchen für 4 Stunden in den Kühlschrank, damit sie vollständig fest wird.

Schäle die Mango und schneide sie in kleine Würfel. Lege dir etwa 1/4 zum Garnieren zur Seite. Püriere den Rest cremig.

Stürze die fest gewordene Panna cotta vorsichtig auf einen kleinen Teller, gieße die Mangocreme darüber und garniere sie mit einigen Mangostückchen.

