Matcha-Pudding: Schlemme dich in den Desserthimmel

Nach einem guten Essen gehört ein Dessert für mich einfach dazu. Dabei ist es auch egal, wie viele Portionen ich vorher gegessen habe – Platz für etwas Süßes ist immer. Ein Dessert, das nicht nur lecker schmeckt, sondern auch fantastisch aussieht, ist dieser Matcha-Pudding. Er ist die perfekte Kombination aus cremiger Konsistenz und feinherbem Matcha-Geschmack.

Rezept für Matcha-Pudding: bitte probieren

Der aus China stammende Matcha erlebte vor gut einem Jahrzehnt auch bei uns in Deutschland einen echten Boom. Zu dieser Zeit fanden immer mehr Menschen Gefallen an Matcha-Latte, Matcha-Eis und anderen grünen Tee-Spezialitäten. Der Trend wurde durch die wachsende Begeisterung für gesunde Ernährung, Superfoods und japanische Teekultur sogar noch verstärkt.

Das feine Grünteepulver wird aus speziell angebauten Teeblättern gewonnen, die vor der Ernte beschattet werden. Dadurch entsteht der intensive, leicht süßliche Geschmack, der so charakteristisch für hochwertigen Matcha ist.

Für den Matcha-Pudding benötigst du gerade einmal sechs Zutaten, allen voran Matcha-Pulver. Hinzu kommen dann noch Milch, Sahne, Zucker Wasser und Gelatinepulver.

Die Milch erhitzt du zusammen mit der Sahne und dem Zucker in einem Topf und streust dann das Matcha-Pulver hinein. Nimm den Topf 🛒 anschließend vom Herd. Jetzt erhitzt du das Wasser kurz in der Mikrowelle und rührst die Gelatine ein. Verrühre zum Schluss beide Mischungen zu einem Pudding. Um diesen schnell abzukühlen, kannst du den Topf für einige Minuten in eine Schüssel mit Eiswürfeln stellen.

Schon ist der leckere Matcha-Pudding fertig und kann mit allem dekoriert werden, worauf du Lust hast. Wir haben uns für frische Himbeeren und Raspeln von weißer Schokolade entschieden, aber auch Sahne oder Nüsse schmecken lecker.

Grün und lecker sind auch die Matcha-Brownies und die Matcha-Weiße-Schokolade-Mousse. Deinen Morgen versüßt dir dieser Matcha-Aufstrich.

Matcha-Pudding Anke keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 10 Minuten Min. Kühlzeit 2 Stunden Std. Gesamtzeit 2 Stunden Std. 10 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x Für den Matcha-Pudding: 200 ml Milch

200 ml Sahne mind. 40 % Fett

50 g Zucker

1 EL Matcha-Pulver

50 ml Wasser

5 g Gelatinepulver oder vegetarische Alternative Für die Deko: Weiße-Schokolade-Raspeln

Himbeeren Zubereitung Gieße Milch, Sahne und Zucker in einen Topf und erhitze die Zutaten so lange, bis sich der Zucker aufgelöst hat. Streue das Matcha-Pulver hinein und verrühre alles krumpffrei miteinander. Nimm den Topf danach vom Herd.

Erhitze das Wasser in der Mikrowelle und rühre die Gelatine ein, bis sie sich komplett aufgelöst hat.

Verrühre beide Mischungen miteinander zu einem Pudding.

Stelle den Topf für 3 Minuten in eine Schüssel mit Eiswürfeln, um den Matcha-Pudding abzukühlen.

Verteile ihn danach auf Schalen und decke diese mit Klarsichtfolie ab. Stelle sie dann für 2 Stunden in den Kühlschrank, damit der Pudding fest wird.

Dekoriere ihn vor dem Servieren mit frischen Himbeeren und Raspeln von weißer Schokolade. Notizen Im Kühlschrank hält sich der Pudding etwa 3 Tage.

