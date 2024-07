Grün und erfrischend: Hier kommt das Getränk des Sommers!

Wir alle kennen Espresso Tonic. Aber hast du schon mal von Matcha Tonic gehört? Das ist das perfekte Sommergetränk für diejenigen, die Tee einfach lieber mögen als Kaffee. Noch dazu sieht die sattgrüne Farbe im Glas einfach hübsch aus. Komm, wir gehen in die Küche und bereiten ihn direkt zu!

Matcha Tonic: Erfrischungsgetränk für Tee-Fans

Espresso Tonic ist in aller Munde. Doch die Kombination schmeckt nicht jedem. Der säuerlich-bittere Geschmack von Espresso kann, gemischt mit Tonic Water, einfach etwas zu intensiv schmecken. Gut, dass es Alternativen gibt. Wir bei Leckerschmecker haben den Matcha Tonic für uns entdeckt.

Matcha ist momentan total im Trend. Dabei handelt es sich um einen besonderen japanischen Grüntee. Für seine Herstellung werden Teesträucher die letzten vier Wochen vor der Ernte beschattet. Dadurch bekommen sie Blattspitzen eine intensive, dunkelgrüne Farbe. Diese Blattspitzen werden gedämpft und zu einem feinen Pulver vermahlen. Aufgebrüht schmeckt Matcha komplex, von lieblichen bis hin zu herben Aromen ist alles dabei. Dadurch gibt er dem Matcha Tonic einen wunderbar komplexen und doch leichten Geschmack.

Übrigens: Matcha ist nicht nur lecker, sondern auch sehr gesund. Der Tee enthält viele Antioxidantien, welche die zellschädigenden freien Radikale binden und unschädlich machen. Dazu hat er eine belebende Wirkung. In Matcha ist Teein enthalten, das tee-eigene Koffein. Dieses wird allerdings langsamer und gleichmäßiger freigesetzt als im Kaffee. Dadurch macht Matcha zwar wach, lässt einen aber nicht in ein Tief fallen.

Um einen Matcha Tonic zu mischen, musst du zunächst Matcha anrühren. Besonders gut geht das mit einem speziellen Tee-Besen, aber auch ein Schneebesen reicht dafür aus. Achte darauf, dass du den Tee nie mit kochendem Wasser aufgießt, sonst wird er bitter. Verwende lieber etwa 80 °C heißes Wasser. Nachdem der Tee etwas abgekühlt ist, füllst du ein Glas mit Eiswürfeln und etwa zu zwei Dritteln mit Tonic Water. Dazu kommt ein Spritzer Limettensaft. Obendrauf gießt du nun den Matcha. Nun nur noch umrühren und fertig ist dein sommerlicher Mocktail!

Matcha eignet sich aber nicht nur zum Trinken, sondern lässt sich zu vielen weiteren, köstlichen Dingen verarbeiten. So verhilft Matcha-Eis an heißen Tagen zu einer Abkühlung. Zum Frühstück kann man den Tee ebenfalls genießen, am besten in Form von Matcha-Pancakes. Und auch als Kuchen macht er eine gute Figur, wie unsere Matcha-Torte mit Himbeeren beweist.