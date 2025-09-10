Diesen köstlichen Maultaschensalat zauberst du in Windeseile

Du kennst die Situation doch auch: Du trottest nach dem Feierabend müde nach Hause, musst noch einen Einkauf erledigen, der Magen knurrt, aber der Kopf ist leer und du hast keine Ahnung, was du zubereiten könntest. Dann ist dieser Maultaschensalat aus dem Airfryer genau das richtige für dich! Er macht satt, liegt nicht schwer im Magen und ist in weniger als 30 Minuten fertig.

Maultaschensalat aus dem Airfryer: stillt deinen Hunger in unter 30 Minuten

Maultaschen gelten als schwäbisches Nationalgericht, sind mittlerweile aber weit über die regionalen Grenzen hinaus bekannt und beliebt. Über ihre Entstehungsgeschichte ranken sich zahlreiche Mythen und Legenden.

So sollen sie angeblich von einem Laienbruder des Klosters Maulbronn erfunden worden sein, um während der Fastenzeit der Mönche das Fleisch vor Gott zu verstecken. Dadurch sollen sie auch den Beinamen „Herrgottsbscheißerle“ bekommen haben. Aus der „Maulbronner Nudeltasche“ wurde demnach die „Maultasche“. Es gibt aber auch Gegenstimmen, die dieser Legende widersprechen und davon ausgehen, dass die Maultaschen ihre wahre Heimat in China haben und von dort, in verschiedenen Abwandlungen, über Italien schließlich nach Schwaben gelangten.

Ganz egal, woher sie am Ende kommen, unbestritten ist, dass sie ein köstlicher Klassiker der deutschen Küche sind, der im Laufe der Jahre durch kreative Zubereitungen immer wieder neu erfunden wurde. Traditionell werden sie nämlich gekocht und in Brühe serviert. Auch gebraten aus der Pfanne machen sie ohne Frage glücklich.

Doch in diesem Rezept treffen sie auf eine ganz neue Variante: in der Heißluftfritteuse gebacken bekommen sie eine knusprige Hülle, während die Füllung schön saftig bleibt. Angerichtet auf einem frischen Salat mit knackigen Radieschen und fruchtigen Cocktailtomaten zauberst du eine Mahlzeit, die im Handumdrehen fertig ist und einfach nur glücklich macht. Lass es dir schmecken.

Maultaschensalat aus dem Airfryer

600 g frische Maultauschen aus dem Kühlregal

2 EL neutrales Pflanzenöl

1 EL helle Sojasoße

100 g Feldsalat

5 Radieschen

100 g Cocktailtomaten

etwas frischer Schnittlauch

200 g Crème fraîche

1 EL Weißweinessig

Salz und Pfeffer nach Geschmack Zubereitung Halbiere die Maultaschen und mische sie in einer Schüssel gut mit dem Öl und der Sojasoße.

Lege den Korb deiner Heißluftfritteuse mit einer Silikonform 🛒 aus. Platziere die Maultaschen darin und backe sie bei 200 °C etwa 10 Minuten, bis sie goldbraun sind.

Wasche währenddessen den Feldsalat und schleuder ihn trocken.

Putze die Radieschen und schneide sie in feine Scheiben. Halbiere die Cocktailtomaten und vermenge alles in einer großen Schüssel. Putze den Schnittlauch und schneide ihn in feine Röllchen.

Rühre aus Crème fraîche, Weißweinessig, Schnittlauch, Salz und Pfeffer eine cremige Soße zusammen.

Mische das Dressing unter den Salat. Verteile ihn gleichmäßig auf Tellern und platziere die Maultaschen darauf.

