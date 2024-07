Medaillen backen: Wir versüßen dir die Olympischen Spiele

Der Countdown läuft – die Olympischen Sommerspiele starten in wenigen Tagen. Pünktlich zu dem sportlichen Großereignis backen wir Medaillen aus Keksteig. Sie begeistern Kinder und Erwachsene gleichermaßen und eignen sich auch hervorragend als Belohnung beim Kindergeburtstag.

Süße Medaillen aus Keksteig backen

Die Olympischen Spiele gibt es bereits seit der Antike. Sie wurden erstmals im Jahr 776 vor Christus in Griechenland ausgetragen und fanden, wie auch heute noch, alle vier Jahre statt. Ursprünglich waren sie ein religiöses Fest zu Ehren des Zeus.

Die olympischen Ringe symbolisieren die fünf Kontinente – Afrika, Amerika, Asien, Europa und Ozeanien. Die Farben – Blau, Gelb, Schwarz, Grün und Rot auf weißem Hintergrund – sind dabei so gewählt, dass jede Nation mindestens eine dieser Farben in ihrer Flagge hat.

Sportler unterschiedlicher Nationen kämpfen in verschiedenen Disziplinen um Medaillen, aber auch um persönliche Erfolge sowie Ruhm und Anerkennung. Olympiasieger und Medaillengewinner genießen weltweit Respekt.

Du kannst dir deine eigenen Medaillen backen. Für die Medaillen-Kekse bereitest du zuerst einen Keksteig zu, der dann eine halbe Stunde im Kühlschrank kühlen muss. Anschließend rollst du ihn aus und stichst mit einem Glas oder einem Ausstecher Kreise aus. Um sie später aufzuhängen, musst du Holzstiele vor dem Backen in sie hineinstecken. Nachdem sie aus dem Ofen kommen, kannst du sie mit bunten Schokodrops verzieren. Als Medaillenband verwenden wir saure Zungen.

Medaillen-Kekse backen: Sie begeistern Groß und Klein Feiere mit uns die Olympischen Spiele und belohne dich mit gebackenen Medaillen aus Keksteig für große und kleine Fans!

Diese köstlichen Kekse in Medaillenform sorgen garantiert für strahlende Gesichter – egal, ob du sie für einen Kindergeburtstag, eine Watch Party oder einfach nur zum Naschen zwischendurch machst.

Wir haben übrigens auch schon leckere Olympiade-Kekse in Form der olympischen Ringe gebacken. Auch diese Pistazienkekse sind perfekt für große und kleine Schleckermäuler. Sie sind grün, lecker und brauchen nur 10 Minuten im Ofen. Suchst du etwas für deine Liebsten, backe die Herz-Plätzchen aus Mürbeteig nach.