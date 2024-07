Diese mediterrane Gemüsepfanne mit Zucchini und Feta weckt Fernweh

Die Aromen des Mittelmeeres versetzen uns sofort in Urlaubsstimmung, selbst wenn wir sie nur zu Hause erleben. Daher kochen wir so gern Gerichte wie diese mediterrane Gemüsepfanne. Während sie vor sich hin köchelt, packt uns das Fernweh und wir planen schon einmal die nächste Reise Richtung Süden. Lass dich verzaubern und komm mit!

Rezept für eine mediterrane Gemüsepfanne: Ferienflair inklusive

Ganz Deutschland verabschiedet sich nach und nach in die Sommerferien. Wir halten die Stellung und versorgen dich weiterhin mit leckeren Gerichten. Aber so ein bisschen Ferienstimmung darf auch bei uns aufkommen, und dabei helfen international inspirierte Gerichte wie diese mediterrane Gemüsepfanne.

In der Pfanne landen die schönsten Gemüsesorten aus dem Süden, dazu Oliven, Pilze und cremiger Feta. Zwiebel und Knoblauch sorgen, wie am Mittelmeer, für ordentlich Geschmack, und auch typische Kräuter wie Thymian und Rosmarin dürfen nicht fehlen. Schon beim Waschen und Putzen der Zutaten kommt Fernweh auf, das mit jedem Bissen des leckeren Pfannengerichts wächst.

Zuerst wird das Gemüse gewaschen, geputzt und klein geschnitten. Das macht nicht viel Arbeit und ist in wenigen Minuten erledigt. Anschließend wird es nacheinander angebraten, etwas gewürzt und mit Gemüsebrühe abgelöscht.

Dank saurer Sahne und Crème fraîche wird die mediterrane Gemüsepfanne extra cremig. So lieben wir es besonders! Und was gibt’s dazu? Das Gericht schmeckt solo wunderbar. Wenn du dir dennoch eine Beilage wünschst, können wir frisches Baguette empfehlen. Einfach ein Stück abzupfen und in die Soße tunken. Oh, schmeckt das gut!

