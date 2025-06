Feine Kräuter, gegrilltes Gemüse und Ziegenkäse: die besten herzhaften Schnecken

Wenn du auf der Suche nach leckerem Fingerfood bist, solltest du unser Rezept für mediterrane Gemüseschnecken ausprobieren. Fluffig, würzig und einfach lecker! Sie sind perfekt für unterwegs auf Reisen, zum Mitnehmen auf die Arbeit oder als leckere Beilage zum Grillen. Hier gibt’s das Rezept!

Rezept für mediterrane Gemüseschnecken

Nach ein paar richtig leckeren herzhaften Schneckenrezepten bin ich so langsam auf den Geschmack gekommen. Nun sprudeln die Ideen für weitere Kreationen nur so aus mir heraus. Das Tolle an (herzhaften) Schnecken: Sobald der Hefeteig vorbereitet ist, kannst du ihn nach Lust und Laune mit dem belegen, wonach dir gerade ist. Fast wie eine Pizza, nur in einer bisschen anderen Form.

Damit eignen sich die spiralförmigen Köstlichkeiten aber perfekt für unterwegs. Ganz gleich, ob du sie für ein Picknick vorbereitest, zu einem Grillabend bei Freunden mitbringst oder sie als handliches Lunch to go einpackst, lecker sind sie allemal!

Diese Variante setzt auf in der Pfanne gegrilltes Gemüse, Tomatensoße, Ziegenkäse und mediterrane Kräuter. Damit haben diese Gemüseschnecken eigentlich alles, was man sich wünschen könnte.

Natürlich kannst du das Rezept für die mediterranen Gemüseschnecken auch ganz leicht abwandeln. Du bist nicht der größte Fan von Ziegenkäse? Dann ersetze ihn einfach durch Feta oder Mozzarella. Auch beim Gemüse bist du völlig frei. Statt Zucchini schmeckt das Ganze auch mit Aubergine hervorragend. Und Spinat passt eigentlich auch immer dazu. Probiere dich einfach aus!

Mediterrane Gemüseschnecken Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gehzeit 1 Stunde Std. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 40 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x Für den Teig: 400 g Mehl Typ 405 oder 550

1 Päckchen Trockenhefe online erhältlich, z.B. hier im Vorteilspack 🛒

1 TL Zucker

200 ml lauwarmes Wasser

2 EL Olivenöl

1 TL Salz Für die Füllung: 1 kleine Zucchini

50 g getrocknete Tomaten

1 gelbe Paprika

2 EL Olivenöl

Thymian nach Geschmack

Oregano nach Geschmack

Basilikum nach Geschmack

Salz und Pfeffer nach Geschmack

1 Knoblauchzehe

100 ml passierte Tomaten

1 Prise Zucker

150 g Ziegenfrischkäse Zubereitung Gib Mehl, Trockenhefe, Zucker, lauwarmes Wasser, Olivenöl und Salz in eine Schüssel. Knete alles zu einem glatten, elastischen Teig. Lass ihn abgedeckt an einem warmen Ort für ca. 1 Stunde gehen, bis er sich deutlich vergrößert hat.

Schneide die Zucchini in kleine Würfel und die getrockneten Tomaten klein. Entkerne die Paprika und schneide sie ebenfalls in kleine Würfel.

Gib die Zucchini und Paprika in eine Schüssel. Würze sie mit 1 EL Olivenöl, Kräutern sowie Salz und Pfeffer.

Brate sie für einige Minuten in einer Grillpfanne an, sodass Paprika und Zucchini Röstaromen entfalten.

Schäle die Knoblauchzehe, presse sie und mische sie zusammen mit etwas Thymian, Oregano, Basilikum sowie Salz, Pfeffer und einer Prise Zucker unter die passierten Tomaten. Rühre einen 1 EL Olivenöl unter.

Rolle den Hefeteig auf einer bemehlten Arbeitsfläche rechteckig aus (etwa 40 x 30 cm). Bestreiche ihn dünn mit der Tomatensoße. Verteile dann die Zucchini, Paprika und getrockneten Tomaten gleichmäßig darauf. Verteile den Ziegenkäse darüber.

Rolle den Teig von der langen Seite her auf. Schneide die Rolle in etwa 3 cm dicke Schnecken. Setze sie auf ein mit Backpapier belegtes Backblech und lass sie abgedeckt nochmal 15 Minuten ruhen. Heize währenddessen den Backofen auf 200 °C (Ober-/Unterhitze) vor.

Backe die Schnecken auf mittlerer Schiene für 20–25 Minuten, bis sie goldbraun sind.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.